San Juan del Río, 25 de mayo de 2026. ---Veintidós personas detenidas en una sola noche. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río remitió a 19 por faltas administrativas y a tres más por portación de arma prohibida, delitos contra la salud y una orden de aprehensión vigente por robo calificado, durante el operativo Alta Fuerza desplegado la noche del sábado en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro.
Dos vehículos fueron enviados al corralón como parte del mismo despliegue, que se suma a la racha de operativos coordinados que la corporación municipal sostiene desde mediados de mayo. El jueves anterior, la SSPM había reportado catorce arrestos en siete colonias del municipio, también en coordinación con la Policía Estatal.
Los 19 remitidos por faltas administrativas fueron trasladados al Juzgado Cívico. Los tres restantes —uno por portación de arma prohibida, otro por delitos contra la salud y un tercero con orden de aprehensión vigente por robo calificado— quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.
El operativo Alta Fuerza cubrió un perímetro amplio del municipio: los fraccionamientos Loma Alta, Fundadores, Valle Dorado, Sagrado Corazón y Las Águilas; las colonias Paseos de Xhosda y San Rafael; la avenida Paseo Central y la zona Centro; y las comunidades de Santa Lucía, El Jazmín, Ojo de Agua y Vista Hermosa. El despliegue alcanzó precisamente Loma Alta, donde vecinos del oriente sanjuanense habían pedido esta semana a través de Rotativo que se sostuvieran los recorridos disuasivos frente a viviendas deshabitadas señaladas como guaridas.
Operativo Alta Fuerza articula a Policía Municipal y Estatal en 14 puntos
La cobertura territorial de la jornada confirma el esquema de articulación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado que el nuevo titular de la SSPM Miguel Ángel Saldivar Trejo trasladó desde la corporación estatal, donde se desempeñó 17 años antes de asumir la dependencia municipal el 18 de mayo.
La SSPM señaló que los operativos coordinados serán continuos, con foco en colonias y comunidades donde se requieran acciones preventivas y en puntos de reunión masiva. La dependencia no precisó cuántos elementos integraron el despliegue de Alta Fuerza ni cuál es la duración prevista del esquema.
¿Qué corporaciones participan en el operativo Alta Fuerza?
La operación articula a la Policía Municipal y a la Policía Estatal de Querétaro, en línea con la estrategia regional que mantiene patrullajes permanentes en los límites del municipio con Hidalgo y Estado de México desde febrero, donde a la SSPM se suman la Policía de Investigación del Delito, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El nombre Alta Fuerza identifica al despliegue municipal-estatal dentro de ese esquema más amplio.