Alta Fuerza deja 22 detenidos en San Juan del Río

Tres asegurados con armas, droga y orden vigente por robo calificado fueron remitidos a la Fiscalía del Estado.

Patrulla SSPM San Juan del Río durante operativo Alta Fuerza con Policía Estatal en colonias y comunidades sanjuanenses
Elementos de la SSPM de San Juan del Río desplegados durante el operativo Alta Fuerza la noche del sábado.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 25 de mayo de 2026. ---Veintidós personas detenidas en una sola noche. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río remitió a 19 por faltas administrativas y a tres más por portación de arma prohibida, delitos contra la salud y una orden de aprehensión vigente por robo calificado, durante el operativo Alta Fuerza desplegado la noche del sábado en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro.

Dos vehículos fueron enviados al corralón como parte del mismo despliegue, que se suma a la racha de operativos coordinados que la corporación municipal sostiene desde mediados de mayo. El jueves anterior, la SSPM había reportado catorce arrestos en siete colonias del municipio, también en coordinación con la Policía Estatal.

Los 19 remitidos por faltas administrativas fueron trasladados al Juzgado Cívico. Los tres restantes —uno por portación de arma prohibida, otro por delitos contra la salud y un tercero con orden de aprehensión vigente por robo calificado— quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

El operativo Alta Fuerza cubrió un perímetro amplio del municipio: los fraccionamientos Loma Alta, Fundadores, Valle Dorado, Sagrado Corazón y Las Águilas; las colonias Paseos de Xhosda y San Rafael; la avenida Paseo Central y la zona Centro; y las comunidades de Santa Lucía, El Jazmín, Ojo de Agua y Vista Hermosa. El despliegue alcanzó precisamente Loma Alta, donde vecinos del oriente sanjuanense habían pedido esta semana a través de Rotativo que se sostuvieran los recorridos disuasivos frente a viviendas deshabitadas señaladas como guaridas.

Operativo Alta Fuerza articula a Policía Municipal y Estatal en 14 puntos

La cobertura territorial de la jornada confirma el esquema de articulación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado que el nuevo titular de la SSPM Miguel Ángel Saldivar Trejo trasladó desde la corporación estatal, donde se desempeñó 17 años antes de asumir la dependencia municipal el 18 de mayo.

La SSPM señaló que los operativos coordinados serán continuos, con foco en colonias y comunidades donde se requieran acciones preventivas y en puntos de reunión masiva. La dependencia no precisó cuántos elementos integraron el despliegue de Alta Fuerza ni cuál es la duración prevista del esquema.

¿Qué corporaciones participan en el operativo Alta Fuerza?

La operación articula a la Policía Municipal y a la Policía Estatal de Querétaro, en línea con la estrategia regional que mantiene patrullajes permanentes en los límites del municipio con Hidalgo y Estado de México desde febrero, donde a la SSPM se suman la Policía de Investigación del Delito, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El nombre Alta Fuerza identifica al despliegue municipal-estatal dentro de ese esquema más amplio.

seguridadsspmgobierno

Reciente

Talleres gratuitos ICATEQ del Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro para mujeres mayores de edad
Querétaro

Trece talleres gratuitos ICATEQ Querétaro

Treinta horas por curso, certificación oficial y seis sedes en delegaciones; convocatoria cierra el 31 de mayo.

Vehículo incendiado tras explosión de dos tanques de gas LP en colonia Felipe Carrillo Puerto, Querétaro
Editorial

Estallan dos tanques de gas en Carrillo Puerto

Dos hombres con quemaduras son trasladados por paramédicos del CRUM tras incendio vehicular en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

Análisis político Querétaro 2027 sobre amenaza de narcopolítica al estado
Opinión

La narcopolítica toca la puerta queretana

Aciertos verificables de Cabrera y Felifer, deudas en agua y transporte, y la advertencia que ningún queretano —de cepa o llegado— quiere ignorar rumbo a 2027.

Consejeras del IEEQ y representantes de seis OPLE durante encuentro sobre tecnología electoral en Querétaro
Querétaro

Seis OPLE analizan tecnología electoral en IEEQ

Institutos de seis entidades comparten prácticas sobre registro de candidaturas, cómputos y sistemas administrativos.