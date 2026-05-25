Querétaro y Federación digitalizan trámites en BLOQUE

Cinco municipios y la Agencia federal trabajan plataforma común para establecimientos mercantiles.

Mesa de trabajo en Centro BLOQUE Querétaro entre municipios y Agencia federal de Transformación Digital

Centro BLOQUE recibió a representantes de cinco municipios queretanos y tres mandos federales.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 25 de mayo de 2026. ---Cinco municipios queretanos y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México sostuvieron este fin de semana una mesa de trabajo en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE para construir una plataforma común de digitalización de trámites de establecimientos mercantiles.

Participaron Querétaro capital, Corregidora, El Marqués, Huimilpan y San Juan del Río, junto con tres mandos federales del área de simplificación administrativa.

El secretario de Innovación y Tecnología del municipio de Querétaro, Rodrigo Ruiz Ballesteros, anclará los trabajos derivados de la mesa a App Ciudad, la ventanilla única digital del municipio capital.

La administración no precisó cuántos trámites mercantiles migrarán a la plataforma común ni el calendario para que los cinco municipios operen sobre las mismas reglas.

Mesa de trabajo en Centro BLOQUE Quer\u00e9taro entre municipios y Agencia federal de Transformaci\u00f3n Digital Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de Innovación y Tecnología, encabezó la mesa por el municipio capital. rotativo.com.mx

“La simplificación y la digitalización de trámites no son un fin administrativo: son una forma de devolverle tiempo y certeza a la gente y a quien emprende en Querétaro”, declaró Ruiz Ballesteros durante el encuentro.

El funcionario sostuvo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite acelerar tiempos de respuesta para quienes abren un negocio o renuevan licencias.

Por la Agencia federal acudieron María de los Ángeles Herrera Vega, directora general de Simplificación Administrativa; Ricardo Alexis Lama Martínez, director de Coordinación y Vinculación de la Región Centro; y Jonathan Marín Castillo, jefe de Departamento de Coordinación de la Región Centro Norte.

La mesa no precisó si los otros 13 municipios queretanos se incorporarán al esquema en una segunda fase.

App Ciudad concentra trámites municipales sin fecha de unificación federal

La plataforma App Ciudad opera como ventanilla única del municipio capital de Querétaro y agrupa servicios municipales en un solo espacio digital. La administración del presidente municipal Felifer Macías colocó la herramienta como eje de su estrategia de gobierno digital desde el inicio del periodo.

Mesa de trabajo en Centro BLOQUE Quer\u00e9taro entre municipios y Agencia federal de Transformaci\u00f3n Digital Centro BLOQUE recibió a representantes de cinco municipios queretanos y tres mandos federales. rotativo.com.mx

El encuentro en BLOQUE busca que los procesos digitalizados por cada municipio puedan integrarse con los sistemas federales que opera la Agencia de Transformación Digital.

La administración municipal no detalló qué módulos de App Ciudad se ajustarán a las reglas federales ni cuánto invertirá el municipio en la adecuación tecnológica.

¿Qué trámites mercantiles entrarán a la plataforma común?

La administración federal y los cinco municipios no presentaron el catálogo de trámites que se integrarán a la plataforma común. Tampoco se anunció fecha de arranque ni mecanismo para que la ciudadanía consulte el avance. Los acuerdos derivados de la mesa quedaron pendientes de hacerse públicos.

bloquetecnologiagobierno

Reciente

Talleres gratuitos ICATEQ del Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro para mujeres mayores de edad
Querétaro

Trece talleres gratuitos ICATEQ Querétaro

Treinta horas por curso, certificación oficial y seis sedes en delegaciones; convocatoria cierra el 31 de mayo.

Vehículo incendiado tras explosión de dos tanques de gas LP en colonia Felipe Carrillo Puerto, Querétaro
Editorial

Estallan dos tanques de gas en Carrillo Puerto

Dos hombres con quemaduras son trasladados por paramédicos del CRUM tras incendio vehicular en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

Análisis político Querétaro 2027 sobre amenaza de narcopolítica al estado
Opinión

La narcopolítica toca la puerta queretana

Aciertos verificables de Cabrera y Felifer, deudas en agua y transporte, y la advertencia que ningún queretano —de cepa o llegado— quiere ignorar rumbo a 2027.

Consejeras del IEEQ y representantes de seis OPLE durante encuentro sobre tecnología electoral en Querétaro
Querétaro

Seis OPLE analizan tecnología electoral en IEEQ

Institutos de seis entidades comparten prácticas sobre registro de candidaturas, cómputos y sistemas administrativos.