Querétaro y Federación digitalizan trámites en BLOQUE

Querétaro, 25 de mayo de 2026. ---Cinco municipios queretanos y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México sostuvieron este fin de semana una mesa de trabajo en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE para construir una plataforma común de digitalización de trámites de establecimientos mercantiles.
Participaron Querétaro capital, Corregidora, El Marqués, Huimilpan y San Juan del Río, junto con tres mandos federales del área de simplificación administrativa.
El secretario de Innovación y Tecnología del municipio de Querétaro, Rodrigo Ruiz Ballesteros, anclará los trabajos derivados de la mesa a App Ciudad, la ventanilla única digital del municipio capital.
La administración no precisó cuántos trámites mercantiles migrarán a la plataforma común ni el calendario para que los cinco municipios operen sobre las mismas reglas.
Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de Innovación y Tecnología, encabezó la mesa por el municipio capital. rotativo.com.mx
“La simplificación y la digitalización de trámites no son un fin administrativo: son una forma de devolverle tiempo y certeza a la gente y a quien emprende en Querétaro”, declaró Ruiz Ballesteros durante el encuentro.
El funcionario sostuvo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite acelerar tiempos de respuesta para quienes abren un negocio o renuevan licencias.
Por la Agencia federal acudieron María de los Ángeles Herrera Vega, directora general de Simplificación Administrativa; Ricardo Alexis Lama Martínez, director de Coordinación y Vinculación de la Región Centro; y Jonathan Marín Castillo, jefe de Departamento de Coordinación de la Región Centro Norte.
La mesa no precisó si los otros 13 municipios queretanos se incorporarán al esquema en una segunda fase.
App Ciudad concentra trámites municipales sin fecha de unificación federal
La plataforma App Ciudad opera como ventanilla única del municipio capital de Querétaro y agrupa servicios municipales en un solo espacio digital. La administración del presidente municipal Felifer Macías colocó la herramienta como eje de su estrategia de gobierno digital desde el inicio del periodo.
Centro BLOQUE recibió a representantes de cinco municipios queretanos y tres mandos federales. rotativo.com.mx
El encuentro en BLOQUE busca que los procesos digitalizados por cada municipio puedan integrarse con los sistemas federales que opera la Agencia de Transformación Digital.
La administración municipal no detalló qué módulos de App Ciudad se ajustarán a las reglas federales ni cuánto invertirá el municipio en la adecuación tecnológica.
¿Qué trámites mercantiles entrarán a la plataforma común?
La administración federal y los cinco municipios no presentaron el catálogo de trámites que se integrarán a la plataforma común. Tampoco se anunció fecha de arranque ni mecanismo para que la ciudadanía consulte el avance. Los acuerdos derivados de la mesa quedaron pendientes de hacerse públicos.