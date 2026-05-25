Temporada de lluvias 2026 arranca con 10% de probabilidad para Querétaro

Operará monitoreo permanente del 15 de mayo al 30 de noviembre con pronósticos diarios y atención al 911 en la capital queretana.

Francisco Ramírez Santana, director de Protección Civil Querétaro capital, informa sobre la temporada de lluvias 2026

Las 35 vasos reguladores del municipio entraron a operación de monitoreo permanente para atender escurrimientos en Querétaro capital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- El monitoreo permanente de la temporada de ciclones tropicales 2026 ya está activo en la capital queretana, con un pronóstico de 10 por ciento de probabilidad de lluvia para este lunes y temperaturas de hasta 32 grados, informó Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

El periodo oficial arrancó el 15 de mayo en el Pacífico y abrirá el 1 de junio en el Atlántico; ambos cierran el 30 de noviembre.

La semana abre con lluvias ligeras de presentarse, temperaturas mínimas entre 17 y 19 grados, máximas hasta los 32 grados y rachas de viento vespertinas que pueden alcanzar 30 kilómetros por hora.

Las mediciones del aviso meteorológico previo documentaron rachas de hasta 40 kilómetros por hora durante la semana del 18 de mayo en la zona metropolitana.

Para el resto de la semana, las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 y 17 grados, las máximas entre 31 y 33, y las rachas de viento se mantendrán en el rango de 30 a 35 kilómetros por hora.

El miércoles y el jueves concentran la mayor probabilidad de lluvia, con un comportamiento que podría intensificarse la próxima semana. El pronóstico nacional de huracanes del Servicio Meteorológico Nacional prevé entre cinco y siete huracanes de categoría 3, 4 o 5 para los litorales mexicanos durante el ciclo 2026.

Protección Civil pide reportar basura en alcantarillas y árboles con riesgo

Ramírez Santana llamó a la población a evitar tirar basura en la vía pública, cárcamos, drenes, canales, cuerpos de agua y alcantarillas, porque la corriente arrastra residuos y genera taponamientos en zonas alejadas del punto donde se depositan.

El mantenimiento de cárcamos que operan Servicios Públicos Municipales y Protección Civil cubre 35 vasos reguladores distribuidos en cinco delegaciones de la capital queretana.

La coordinación trabaja con las siete delegaciones municipales, autoridades estatales y la Comisión Nacional del Agua para atender encharcamientos, caída de árboles, accidentes vehiculares vinculados a lluvia y fugas.

¿Cómo reportar una emergencia por lluvia o viento?

Cualquier situación de riesgo se canaliza al 911, donde el Centro de Atención de Emergencias filtra el reporte y despacha al equipo correspondiente, con un promedio de entre 40 y 50 llamadas diarias atendidas por el área de Emergencias de Protección Civil; la actualización de pronósticos se difunde cada mañana a través del Atlas Municipal de Riesgos y los canales oficiales de la dependencia capitalina, que mantendrá la vigilancia activa hasta el cierre del periodo en noviembre.

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