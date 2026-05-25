Temporada de lluvias 2026 arranca con 10% de probabilidad para Querétaro

Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- El monitoreo permanente de la temporada de ciclones tropicales 2026 ya está activo en la capital queretana, con un pronóstico de 10 por ciento de probabilidad de lluvia para este lunes y temperaturas de hasta 32 grados, informó Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
El periodo oficial arrancó el 15 de mayo en el Pacífico y abrirá el 1 de junio en el Atlántico; ambos cierran el 30 de noviembre.
La semana abre con lluvias ligeras de presentarse, temperaturas mínimas entre 17 y 19 grados, máximas hasta los 32 grados y rachas de viento vespertinas que pueden alcanzar 30 kilómetros por hora.
Las mediciones del aviso meteorológico previo documentaron rachas de hasta 40 kilómetros por hora durante la semana del 18 de mayo en la zona metropolitana.
Para el resto de la semana, las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 y 17 grados, las máximas entre 31 y 33, y las rachas de viento se mantendrán en el rango de 30 a 35 kilómetros por hora.
El miércoles y el jueves concentran la mayor probabilidad de lluvia, con un comportamiento que podría intensificarse la próxima semana. El pronóstico nacional de huracanes del Servicio Meteorológico Nacional prevé entre cinco y siete huracanes de categoría 3, 4 o 5 para los litorales mexicanos durante el ciclo 2026.
Protección Civil pide reportar basura en alcantarillas y árboles con riesgo
Ramírez Santana llamó a la población a evitar tirar basura en la vía pública, cárcamos, drenes, canales, cuerpos de agua y alcantarillas, porque la corriente arrastra residuos y genera taponamientos en zonas alejadas del punto donde se depositan.
El mantenimiento de cárcamos que operan Servicios Públicos Municipales y Protección Civil cubre 35 vasos reguladores distribuidos en cinco delegaciones de la capital queretana.
La coordinación trabaja con las siete delegaciones municipales, autoridades estatales y la Comisión Nacional del Agua para atender encharcamientos, caída de árboles, accidentes vehiculares vinculados a lluvia y fugas.
¿Cómo reportar una emergencia por lluvia o viento?
Cualquier situación de riesgo se canaliza al 911, donde el Centro de Atención de Emergencias filtra el reporte y despacha al equipo correspondiente, con un promedio de entre 40 y 50 llamadas diarias atendidas por el área de Emergencias de Protección Civil; la actualización de pronósticos se difunde cada mañana a través del Atlas Municipal de Riesgos y los canales oficiales de la dependencia capitalina, que mantendrá la vigilancia activa hasta el cierre del periodo en noviembre.