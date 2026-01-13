Conagua prevé frío y heladas en zonas altas de Querétaro

Foto: Rosario Nieves.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 13, 2026
Martin García Chavero
San Juan del Río, 13 de enero de 2026. — El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronosticó ambiente frío con bancos de niebla durante la mañana de este lunes en Querétaro, además de heladas en zonas altas de la entidad.

Para la ciudad de Santiago de Querétaro se prevé una temperatura mínima de seis grados centígrados y máxima de 21 grados, informó la dependencia federal con sede en Querétaro.

La dependencia federal detalló que durante la tarde se espera ambiente fresco a templado, con cielo medio nublado a nublado sin lluvias en todo el estado.

El pronóstico incluye viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 40 kilómetros por hora, precisó Conagua.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas del estado, mientras que las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, sostuvo la institución.

En las últimas 24 horas no se registraron precipitaciones en Querétaro. Las temperaturas máximas se presentaron en Jalpan y Peñamiller con 23 grados, mientras que las mínimas se registraron en San Ildefonso y Derivadora San José con cuatro grados centígrados, detalló el reporte oficial.

