San Juan del Río, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González prometió esclarecer el primer feminicidio de 2026 registrado en el municipio de San Juan del Río y ordenó a las autoridades intensificar la investigación para detener al presunto responsable.
El mandatario informó que mantiene comunicación semanal con el fiscal general del estado para dar seguimiento puntual a este caso y a otro homicidio pendiente de resolver en el mismo municipio.
Kuri González señaló que en Querétaro se han esclarecido al 100 por ciento los homicidios, aunque reconoció que falta detener al presunto responsable de un caso anterior también registrado en San Juan del Río. Explicó que la investigación ya cuenta con orden de aprehensión desde 2025, pero el sujeto se mantiene prófugo.
"Esta persona no puede estar en la calle. Cada vez que tengo mesa de seguridad —que es semanalmente— es un tema que reviso con el señor fiscal general del estado. Va a caer, tarde o temprano va a caer", aseguró Mauricio Kuri González.
El mandatario expresó su comprensión ante la frustración de las familias de las víctimas, al reconocer que la justicia tardía no alivia el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos.
Sin embargo, reiteró su compromiso de no bajar la guardia en materia de seguridad y de mantener presión constante sobre la Fiscalía General del Estado para que los casos se resuelvan.
Kuri González destacó que la seguridad es su prioridad número uno para 2026, por lo que mantiene comunicación diaria con el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Luis Ferrusca Ortiz, y con el fiscal general del estado.
Enfatizó que San Juan del Río cuenta con coordinación permanente entre autoridades estatales y municipales para garantizar la seguridad de las mujeres.
El gobernador instruyó a las autoridades estatales ofrecer acompañamiento a las familias de las víctimas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar el acceso a la justicia y apoyo psicológico durante el proceso legal.