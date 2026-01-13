Gobernador Kuri promete esclarecimiento de feminicidio en San Juan del Río

El gobernador ordenó intensificar investigación del caso registrado en enero y mantiene comunicación semanal con Fiscalía para detener al presunto responsable.

El gobierno de Querétaro mantiene mesas semanales de seguridad para dar seguimiento a casos de feminicidios en los 18 municipios.

El gobierno de Querétaro mantiene mesas semanales de seguridad para dar seguimiento a casos de feminicidios en los 18 municipios.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González prometió esclarecer el primer feminicidio de 2026 registrado en el municipio de San Juan del Río y ordenó a las autoridades intensificar la investigación para detener al presunto responsable.

El mandatario informó que mantiene comunicación semanal con el fiscal general del estado para dar seguimiento puntual a este caso y a otro homicidio pendiente de resolver en el mismo municipio.

Kuri González señaló que en Querétaro se han esclarecido al 100 por ciento los homicidios, aunque reconoció que falta detener al presunto responsable de un caso anterior también registrado en San Juan del Río. Explicó que la investigación ya cuenta con orden de aprehensión desde 2025, pero el sujeto se mantiene prófugo.

"Esta persona no puede estar en la calle. Cada vez que tengo mesa de seguridad —que es semanalmente— es un tema que reviso con el señor fiscal general del estado. Va a caer, tarde o temprano va a caer", aseguró Mauricio Kuri González.

El mandatario expresó su comprensión ante la frustración de las familias de las víctimas, al reconocer que la justicia tardía no alivia el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos.

Sin embargo, reiteró su compromiso de no bajar la guardia en materia de seguridad y de mantener presión constante sobre la Fiscalía General del Estado para que los casos se resuelvan.

Kuri González destacó que la seguridad es su prioridad número uno para 2026, por lo que mantiene comunicación diaria con el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Luis Ferrusca Ortiz, y con el fiscal general del estado.

Enfatizó que San Juan del Río cuenta con coordinación permanente entre autoridades estatales y municipales para garantizar la seguridad de las mujeres.

El gobernador instruyó a las autoridades estatales ofrecer acompañamiento a las familias de las víctimas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar el acceso a la justicia y apoyo psicológico durante el proceso legal.

gobiernomauricio kurifeminicidiocriminalidad

Reciente

Personal de brigadas de vectores de la SESA durante operativos de control de dengue en localidades de Querétaro.
San Juan del Río

Querétaro registra 100 casos de dengue en 2025

SESA reporta una defunción en Peñamiller y exhorta a eliminar criaderos de mosquitos; San Juan del Río no reportó casos confirmados durante el año.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante conferencia donde destacó incremento en servicios médicos del IMSS en México.
México

Sheinbaum destaca aumento de 60% en cirugías del IMSS

Presidenta resalta que incremento en servicios médicos es el resultado del reconocimiento del derecho a la salud pública de calidad y la formación de más especialistas en México.

Camino de Santiago Queretano de 127 kilómetros impulsará turismo en Sierra Gorda.
Editorial

Camino de Santiago de 127 km impulsará turismo en Sierra Gorda

Mauricio Kuri anunció que ruta religiosa conectará Pinal de Amoles y Jalpan en seis días mientras avanzan trabajos de reconstrucción por lluvias.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conferencia en la que abordó el proceso electoral.
Política

Kuri pide al PAN unidad y mejores perfiles para elecciones 2026

El gobernador exhortó al partido buscar reglas claras para seleccionar candidatos a gobernador, presidencias municipales y diputaciones en Querétaro.