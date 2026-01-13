Kuri instruye atender caso de agresión a familia en barrio del Tolo

El gobernador ordenó acercamiento con víctimas tras incidente del 8 de enero donde dos mujeres resultaron lesionadas con bats y machetes.

El gobernador Mauricio Kuri instruyó atender el caso de la familia agredida en el barrio del Tolo.

El gobernador Mauricio Kuri instruyó atender el caso de la familia agredida en el barrio del Tolo.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González instruyó atender de manera directa el caso de una familia agredida el pasado 8 de enero en el barrio del Tolo, en la calle Diamante, donde dos mujeres resultaron lesionadas con bats y machetes.

El secretario general de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que se acercará a las víctimas para ofrecer acompañamiento jurídico tras detectarse deficiencias en el proceso de vinculación de los presuntos agresores.

Gudiño Torres explicó que la policía detuvo a dos de los cuatro presuntos involucrados en el incidente, pero fueron puestos en libertad sin ser presentados ante la Fiscalía General del Estado, a pesar de que las lesiones causadas a las víctimas —una mujer de aproximadamente 60 años y otra de 25 años— fueron de consideración.

"El gobernador siempre instruye acercarnos cuando no hay una vinculación adecuada o hay falta de información por parte de las víctimas. Estaremos platicando con ellas hoy mismo para ayudarlas en todos los temas jurídicos y generar las carpetas de trabajo correspondientes", detalló Eric Gudiño Torres.

El funcionario precisó que el gobierno estatal brindará acompañamiento legal a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar que se integren adecuadamente las carpetas de investigación y se pueda dar seguimiento al caso.

Reconoció que existen áreas de oportunidad en la coordinación entre corporaciones policiales y la Fiscalía en casos de este tipo.

Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri González expresó su preocupación por el caso y señaló que es necesario revisar el marco legal con la legislatura estatal para endurecer las leyes y garantizar que casos de agresiones violentas no queden impunes. El mandatario se pronunció a favor de leyes más estrictas en materia de seguridad.

"Esto es una parte que también necesitamos platicar con la legislatura para que sean quizá algunas leyes más duras. Yo soy de leyes duras, de ley y orden para poder darle justicia a la gente", afirmó Mauricio Kuri González.

gobiernoseguridadsucesosmauricio kuri

Reciente

Ginna Guzmán presidenta Mesa Directiva Congreso Querétaro reunión Ley Autismo movilidad incluyente AMEQ
Legislatura

Congreso de Querétaro avanza en Ley de Autismo con AMEQ

Presidenta Ginna Guzmán recibe a director Gerardo Cuanalo para integrar visión de movilidad incluyente en iniciativa legislativa que busca mejorar calidad de vida.

Roberto Cabrera y Agustín Dorantes durante entrega rehabilitación calle 5 Mayo San Juan del Río Querétaro infraestructura.
San Juan del Río

Cabrera y Dorantes entregan rehabilitación de calle 5 de Mayo

Alcalde de SJR y senador inauguran obra de 250 metros con carril prioritario, línea de agua de seis pulgadas, señalética y mobiliario urbano en zona centro.

Coordinador Paulino Moreno anuncia primera carrera botargas Festivaleando San Juan del Río Querétaro.
San Juan del Río

San Juan del Río organiza primera carrera de botargas

Festivaleando realizará evento deportivo el 18 de enero en Unidad Deportiva Norte con seis inflables gigantes, 60 botargas registradas y entrada gratuita para familias.

Personal de brigadas de vectores de la SESA durante operativos de control de dengue en localidades de Querétaro.
San Juan del Río

Querétaro registra 100 casos de dengue en 2025

SESA reporta una defunción en Peñamiller y exhorta a eliminar criaderos de mosquitos; San Juan del Río no reportó casos confirmados durante el año.