Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González instruyó atender de manera directa el caso de una familia agredida el pasado 8 de enero en el barrio del Tolo, en la calle Diamante, donde dos mujeres resultaron lesionadas con bats y machetes.
El secretario general de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que se acercará a las víctimas para ofrecer acompañamiento jurídico tras detectarse deficiencias en el proceso de vinculación de los presuntos agresores.
Gudiño Torres explicó que la policía detuvo a dos de los cuatro presuntos involucrados en el incidente, pero fueron puestos en libertad sin ser presentados ante la Fiscalía General del Estado, a pesar de que las lesiones causadas a las víctimas —una mujer de aproximadamente 60 años y otra de 25 años— fueron de consideración.
"El gobernador siempre instruye acercarnos cuando no hay una vinculación adecuada o hay falta de información por parte de las víctimas. Estaremos platicando con ellas hoy mismo para ayudarlas en todos los temas jurídicos y generar las carpetas de trabajo correspondientes", detalló Eric Gudiño Torres.
El funcionario precisó que el gobierno estatal brindará acompañamiento legal a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar que se integren adecuadamente las carpetas de investigación y se pueda dar seguimiento al caso.
Reconoció que existen áreas de oportunidad en la coordinación entre corporaciones policiales y la Fiscalía en casos de este tipo.
Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri González expresó su preocupación por el caso y señaló que es necesario revisar el marco legal con la legislatura estatal para endurecer las leyes y garantizar que casos de agresiones violentas no queden impunes. El mandatario se pronunció a favor de leyes más estrictas en materia de seguridad.
"Esto es una parte que también necesitamos platicar con la legislatura para que sean quizá algunas leyes más duras. Yo soy de leyes duras, de ley y orden para poder darle justicia a la gente", afirmó Mauricio Kuri González.