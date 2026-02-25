San Juan del Río — 25 de febrero de 2026. —Un total de 22 instituciones de educación superior, públicas y privadas, participan en la cuarta edición de la feria de universidades Hagamos Carrera en San Juan del Río, un evento organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) delegación local que busca acercar opciones académicas a jóvenes próximos a elegir carrera profesional. La feria fue inaugurada con la presencia de autoridades educativas y municipales.
Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de CANACINTRA San Juan del Río, durante la inauguración de la feria Hagamos Carrera. rotativo.com.mx
El evento se realiza en un contexto donde San Juan del Río se ha consolidado como polo educativo regional. En ediciones anteriores, la feria ha servido como punto de encuentro entre la oferta académica del municipio y estudiantes de nivel medio superior que buscan orientación vocacional. CANACINTRA impulsa esta iniciativa como parte de su vínculo con el sector educativo.
Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de CANACINTRA San Juan del Río, señaló durante la inauguración que la feria "conecta lo más valioso que tiene la industria: el talento". El dirigente industrial reconoció la participación de instituciones que ofrecen formación en áreas como ingeniería, tecnologías, ciencias sociales, administración y salud. A su juicio, la diversidad de opciones confirma el crecimiento del sector educativo en la región.
La cuarta edición del evento reunió a 22 instituciones de educación superior del municipio y la región. rotativo.com.mx
En representación del presidente municipal Roberto Cabrera, la regidora síndica Rosalba Ruiz Ramos, quien preside la Comisión de Educación y Cultura, indicó que el gobierno local mantiene su respaldo a iniciativas que vinculen academia e industria. "Cuando el sector industrial se involucra en la formación académica, estamos construyendo una visión compartida de desarrollo", expresó la funcionaria durante su intervención en el evento.
Rectores y directivos respaldan orientación vocacional en San Juan del Río
La cuarta edición del evento reunió a 22 instituciones de educación superior del municipio y la región. rotativo.com.mx
Fernando Ferruzca Ortiz, rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) y líder del Comité de Educación de CANACINTRA, invitó a los asistentes a recorrer los 22 módulos instalados. Ferruzca Ortiz enfatizó que elegir una carrera "es decidir el rumbo de su proyecto de vida" y pidió a los jóvenes informarse, comparar y analizar cada opción antes de tomar una decisión. El rector también agradeció la colaboración entre instituciones educativas y el sector empresarial.
Al evento asistieron también Rubén Espinoza Castro, director del Instituto Tecnológico de San Juan del Río; Teresa Ugalde Luceros, coordinadora de Vinculación de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) campus San Juan del Río, y Alfonso Ángel Valerio Salgado, director del CONALEP plantel Paso de Mata.
Jóvenes sanjuanenses recorren los módulos informativos de universidades públicas y privadas participantes. rotativo.com.mx
Los jóvenes interesados pueden recorrer los módulos de las 22 instituciones participantes para conocer planes de estudio, requisitos de ingreso y opciones de becas disponibles en cada universidad.