San Juan del Río, 26 de enero de 2026. El alcalde Roberto Cabrera Valencia implementa un recorte presupuestal en San Juan del Río que incluye reducción de personal asimilado a salarios, fusión de direcciones y recorte salarial porcentual para enfrentar finanzas estresadas.
El mandatario municipal informó que las medidas buscan reducir el impacto del capítulo mil del gasto corriente mientras sostiene audiencias laborales con el sindicato para evitar el estallamiento de huelga diferida del 31 de diciembre al 27 de enero.
Cabrera Valencia explicó que el recorte de personal de confianza continuará durante el primer trimestre de 2026 tras dar de baja más empleados en la pasada catorcena. La estrategia contempla reducir las catorcenas que actualmente se pagan para transitar el año con un presupuesto menor al requerido con la nómina actual.
"Las finanzas están estresadas y no hay pretexto para no entregar resultados. Haremos recorte de personal asimilados, reducción de sueldos en porcentajes y fusión de jefaturas de direcciones", precisó el alcalde durante declaraciones a medios en San Sebastián de las Barrancas Norte.
La administración enfrenta presión financiera derivada del crecimiento de pensiones y jubilaciones que incrementan el gasto corriente. El mandatario municipal enfatizó que el ahorro generado se destinará exclusivamente al pago de nómina sin posibilidad de aplicarse a otros rubros del presupuesto local.
Ajuste presupuestal busca reducir impacto del gasto corriente municipal
El ajuste financiero en el gobierno municipal se concentra en el capítulo mil del presupuesto que representa el mayor impacto para la hacienda local. Cabrera Valencia señaló que el crecimiento del gasto corriente compromete la capacidad operativa de la actual administración y las futuras gestiones.
"El ahorro es necesario solo para pagar la nómina, ni siquiera estamos haciendo ahorros para otra cosa. Ha crecido mucho el tema de pensiones y jubilaciones", aseveró el alcalde durante su gira de trabajo por la demarcación.
La estrategia contempla fusionar jefaturas y direcciones para reducir estructura administrativa. Enero, febrero y marzo serán meses clave para consolidar la reducción del gasto corriente que permita transitar mejor durante 2026.
El gobierno local sostiene audiencias laborales durante esta semana para alcanzar un acuerdo con el sindicato que evite el estallamiento de huelga. La negociación busca diferir nuevamente el conflicto laboral que originalmente se planteó para el 31 de diciembre de 2025.
¿Qué medidas incluye el recorte presupuestal municipal?
El recorte contempla cinco acciones: reducción de personal asimilado a salarios, ajuste salarial en porcentajes variables, fusión de jefaturas y direcciones, disminución de las 14 quincenas actuales y contención del gasto corriente del capítulo mil del presupuesto.
"Nosotros nunca hemos querido una huelga. Esperemos que en las audiencias que se desahogará entre hoy y mañana haya una solución y lo más posible quedará en un diferimiento", aseguró Cabrera Valencia.
El mandatario municipal reiteró que los recortes buscarán generar el menor impacto posible en la atención ciudadana. "Lo más importante es entregar resultados. Seguir reforzando la seguridad de la mano con cultura, deporte, recreación y desarrollo social para tener un gobierno que haga equipo con la familia sanjuanense", concluyó el alcalde.