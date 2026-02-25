Comerciantes del ramo cárnico en mercados de abasto familiar del municipio señalaron que la baja en las ventas de carne en San Juan del Río por Cuaresma golpea directamente sus ingresos semanales.

La caída en la demanda de res y cerdo, los dos productos de mayor rotación durante el resto del año, obliga a varios tablajeros a reducir los volúmenes de compra con proveedores para evitar pérdidas por mercancía sin vender.

Los viernes representan la jornada más difícil para los expendedores de carne. Mientras en semanas regulares mantienen un flujo constante de compradores, durante la Cuaresma la clientela se reduce de forma notable.

Tablajeros de mercados de abasto familiar en San Juan del Río reportan caída en ventas de res y cerdo por Cuaresma. rotativo.com.mx

Algunos locatarios han comenzado a diversificar su oferta e incorporar productos del mar como alternativa para compensar la merma en sus ganancias.

Mariscos y pescados repuntan en mercados de San Juan del Río

En contraste con la situación de los tablajeros, comerciantes de mariscos y pescados experimentan una temporada favorable.

Tanto en la Central de Abastos como en mercados locales y restaurantes especializados en productos del mar, los vendedores coinciden en que sus ventas han mejorado respecto a las mismas fechas de años anteriores.

El repunte beneficia a toda la cadena comercial ligada a los productos marinos en el municipio. Restaurantes de mariscos reportan mayor afluencia de comensales, mientras que en los puntos de venta al menudeo la demanda de especies como tilapia, camarón y filete de pescado se ha incrementado.

Tablajeros de mercados de abasto familiar en San Juan del Río reportan caída en ventas de res y cerdo por Cuaresma. (depositphotos)

Los comerciantes de la Central de Abastos de San Juan del Río atribuyen la mejoría a una mayor disposición de gasto de las familias este año.

La dinámica genera un reacomodo temporal en los centros de abasto sanjuanenses. Mientras los pasillos de cárnicos registran menor movimiento los viernes, las secciones de pescados y mariscos concentran filas de compradores que buscan opciones para cumplir con la tradición cuaresmal.

Algunos tablajeros con más experiencia reconocen el ciclo y ya tienen contemplada la baja como parte de su planeación anual de ventas.

La Cuaresma 2026 se extenderá hasta Semana Santa en abril, periodo durante el cual se espera que la tendencia se mantenga.

Para los comerciantes de productos del mar, las próximas semanas representan la mejor temporada del año, en tanto que los expendedores de carne confían en que los días entre semana sostengan un consumo suficiente para equilibrar sus finanzas hasta el cierre del periodo.