San Juan del Río, 25 de febrero de 2026. —Un tractocamión cargado con 30 mil litros de hidrocarburo ilícito fue asegurado en un camino de terracería de la comunidad de Loma Linda, en San Juan del Río, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detectaran la unidad mal estacionada y desprendiendo un fuerte olor a combustible durante un recorrido de vigilancia.
El operador, identificado como José "N.", de 34 años y originario de San Luis Potosí, no portaba licencia de conducir al momento de la inspección.
Elementos de la SSPM de San Juan del Río aseguraron el tractocamión Freightliner en un camino de terracería de Loma Linda.La documentación del tractocamión marca Freightliner, de color naranja, resultó vencida e inconsistente, con un permiso cuya vigencia expiró desde el 2 de febrero de 2026 y que, según las autoridades, no fue expedido por la instancia competente. La unidad además circulaba fuera de la ruta establecida.
Tras la revisión, los elementos municipales aseguraron el vehículo y detuvieron al conductor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.
El operativo se realizó como parte de los recorridos de seguridad que la corporación efectúa de manera permanente en comunidades rurales del municipio sanjuanense.