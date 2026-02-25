México vs Islandia hoy: blindan el Corregidora con 6 anillos de seguridad

Querétaro, 25 de febrero de 2026. — Un operativo con seis anillos de vigilancia y control blinda el Estadio Corregidora para el partido amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia, programado para esta noche.

El dispositivo involucra a los tres órdenes de gobierno, con participación de Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, policías estatales y municipales, además de instancias de Protección Civil y servicios de salud, en lo que representa el mayor despliegue de seguridad deportiva del año en la entidad.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó una reunión virtual con integrantes de su gabinete y el fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, para afinar los últimos detalles del operativo.

Durante la sesión se revisaron las acciones de coordinación interinstitucional que se aplicarán antes, durante y después del encuentro de México vs Islandia hoy en el Corregidora, con seguimiento operativo minuto a minuto.

La estrategia integral se articula en cuatro ejes: seguridad pública, movilidad, prevención de riesgos y restitución del orden público.

Los seis anillos incluyen presencia de la Policía Estatal en puntos estratégicos de acceso al estado, como las casetas rumbo a Celaya, Palmillas y San José Iturbide, además de los perímetros inmediatos al recinto deportivo.

Guardia Nacional y Sedena refuerzan vigilancia en el Corregidora

A nivel federal participan la Guardia Nacional y la Sedena. En el ámbito estatal se suman la Policía Estatal, la Secretaría de Gobierno, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Salud.

Por parte del municipio, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil completan el despliegue.

Las acciones se definieron en reuniones previas entre autoridades de los tres niveles y representantes de la Federación Mexicana de Futbol, donde se establecieron roles y responsabilidades para cada instancia.

El propósito central es garantizar un ambiente de sana convivencia para los miles de aficionados que acudirán al Coloso del Cimatario.

El amistoso representa una prueba más para el combinado nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Para Querétaro, recibir a la Selección Mexicana implica un despliegue logístico que moviliza a diversas dependencias en coordinación con el sector privado y la federación deportiva.

