Corregidora, 25 de febrero de 2026. —Dos adolescentes fueron vinculados a proceso por tentativa de homicidio y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, luego de que dispararon contra una patrulla de la Policía Estatal durante una persecución sobre la carretera federal 45 libre a Celaya, a la altura de El Pueblito, en Corregidora.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero en el marco de operativos de Sinergia por Querétaro, y una persona juzgadora especializada impuso internamiento preventivo como medida cautelar.

Los operativos de seguridad del 22 y 23 de febrero involucraron a la Fiscalía General del Estado, la Policía de Investigación del Delito, corporaciones estatales y municipales de Querétaro y Corregidora. Su objetivo era prevenir hechos delictivos en la entidad. En este contexto se detectó a los adolescentes sobre la vialidad federal.

Según la carpeta de investigación, elementos policiales identificaron una camioneta que circulaba a exceso de velocidad, sin luces traseras y con alteraciones visibles en la placa de circulación. Al marcarle el alto, los tripulantes ignoraron la indicación y se inició una persecución. Durante la huida, los menores portaban armas de fuego y las accionaron contra la unidad oficial.

Las detonaciones impactaron la patrulla por la parte trasera. También intentaron colisionar de frente la unidad, lo que puso en riesgo directo la vida de los elementos policiales, precisó la Fiscalía.

Detención tras disparos en carretera a Celaya

Ante la agresión, los policías actuaron conforme a protocolos de uso racional de la fuerza y accionaron sus armas hacia los neumáticos del vehículo. La maniobra permitió detener la camioneta sobre la misma vialidad, en dirección a Santa Bárbara, Corregidora. En el lugar quedaron asegurados ambos adolescentes, el vehículo con reporte y las armas.

La Fiscalía, a través de fiscales especializados en justicia para adolescentes, presentó los datos de prueba en audiencia inicial. La persona juzgadora determinó la vinculación a proceso por tentativa de homicidio y violación a la ley de armas, e impuso internamiento preventivo como medida cautelar. Se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.