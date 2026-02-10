Querétaro, 10 de febrero de 2026. —El dirigente estatal del PAN en Querétaro, Martín Arango, acusó a Morena de permitir la infiltración de la delincuencia organizada en administraciones municipales gobernadas por ese partido.

El panista citó la reciente detención de un presidente municipal en Tequila, Jalisco, señalado por extorsión y presuntos vínculos criminales, como ejemplo de lo que calificó como "una radiografía" del modo de gobernar morenista.

Los señalamientos del PAN Querétaro contra Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado se enmarcan en una escalada de tensiones entre ambos partidos a nivel nacional.

Diversas detenciones de funcionarios municipales en meses recientes han avivado el debate sobre la infiltración criminal en gobiernos locales. Hasta el momento, Morena no ha emitido postura sobre las acusaciones del dirigente panista queretano.

"Morena le abrió la puerta a la delincuencia organizada para gobernar de la mano de ellos", aseveró Arango durante una rueda de prensa acompañado por integrantes del comité estatal.

A juicio del panista, el caso de Tequila no es un hecho aislado, sino parte de una estructura política que tolera y encubre la colusión entre funcionarios y grupos criminales.

Según el dirigente estatal, los gobiernos emanados de Morena utilizan reglamentos, permisos, policías y clausuras como herramientas para someter a empresarios, comerciantes y ciudadanos.

Arango también cuestionó que el partido oficialista recurra al argumento del "debido proceso" cuando sus funcionarios son señalados, sin explicar, en su opinión, cómo llegaron al poder ni quién los respaldó políticamente. A su juicio, el problema implica una red que se habría tejido desde 2018.

PAN defiende modelo de seguridad aplicado en Querétaro

En contraste con los señalamientos contra Morena, el líder panista destacó que en Querétaro, bajo gobiernos del PAN, se ha priorizado la seguridad, la paz social y la coordinación institucional sin importar diferencias partidistas.

Arango aseguró que Acción Nacional no permitirá que servidores públicos lucren con la necesidad de las personas.

"Querétaro se cuida, se defiende, y Querétaro no será territorio del narcogobierno", señaló el dirigente, quien subrayó que en la entidad "la ley no se negocia" y que cualquier delito debe sancionarse sin distinción.

Estas declaraciones del PAN se producen en un contexto de campañas electorales anticipadas, donde la seguridad pública se ha convertido en eje central del discurso de ambos partidos.