Querétaro, 9 de enero de 2026. — El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro reconoció el trabajo del gobernador Mauricio Kuri en materia de seguridad tras la entrega de patrullas y equipamiento a las corporaciones de los 18 municipios y Policía Estatal.
La iniciativa demuestra que en 2026 la seguridad de las familias es y seguirá siendo la principal prioridad de los gobiernos del PAN en Querétaro, aseguró el dirigente estatal Martín Arango.
"La seguridad se atiende con planeación, estrategia e inversión constante. Esta entrega demuestra que aquí la seguridad no es un gasto, es una inversión", afirmó el líder partidista.
La inversión que han realizado los gobiernos emanados de Acción Nacional en tecnología, capacitación, infraestructura y dignificación policial ha permitido que Querétaro se mantenga como uno de los estados más seguros del país, explicó Arango.
El dirigente estatal destacó que mientras en otras entidades se improvisa o se politiza la seguridad, en Querétaro se toman decisiones responsables que dan resultados y se sienten en las calles.
"Aquí cuidamos a las familias, cuidamos a Querétaro", subrayó el funcionario partidista ante el contexto nacional cada vez más complejo.
Arango reiteró que Acción Nacional seguirá respaldando todas las acciones que fortalezcan la coordinación entre el estado y los municipios.
El compromiso del PAN es seguir cuidando Querétaro, defendiendo la paz social y garantizando entornos seguros para todas las familias, precisó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.
La inversión en equipamiento policial refuerza la estrategia de seguridad en los 18 municipios de Querétaro que incluye modernización tecnológica, capacitación especializada y dignificación de las corporaciones policiales, informó el partido.