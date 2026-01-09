PAN reconoce estrategia de seguridad en Querétaro

El Partido Acción Nacional destacó la entrega de patrullas y equipamiento a corporaciones de los 18 municipios y Policía Estatal como prioridad en 2026.

Martín Arango presidente PAN Querétaro reconoce estrategia seguridad municipal estatal.

Martín Arango presidente PAN Querétaro reconoce estrategia seguridad municipal estatal.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 09, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 9 de enero de 2026. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro reconoció el trabajo del gobernador Mauricio Kuri en materia de seguridad tras la entrega de patrullas y equipamiento a las corporaciones de los 18 municipios y Policía Estatal.

La iniciativa demuestra que en 2026 la seguridad de las familias es y seguirá siendo la principal prioridad de los gobiernos del PAN en Querétaro, aseguró el dirigente estatal Martín Arango.

"La seguridad se atiende con planeación, estrategia e inversión constante. Esta entrega demuestra que aquí la seguridad no es un gasto, es una inversión", afirmó el líder partidista.

La inversión que han realizado los gobiernos emanados de Acción Nacional en tecnología, capacitación, infraestructura y dignificación policial ha permitido que Querétaro se mantenga como uno de los estados más seguros del país, explicó Arango.

El dirigente estatal destacó que mientras en otras entidades se improvisa o se politiza la seguridad, en Querétaro se toman decisiones responsables que dan resultados y se sienten en las calles.

"Aquí cuidamos a las familias, cuidamos a Querétaro", subrayó el funcionario partidista ante el contexto nacional cada vez más complejo.

Arango reiteró que Acción Nacional seguirá respaldando todas las acciones que fortalezcan la coordinación entre el estado y los municipios.

El compromiso del PAN es seguir cuidando Querétaro, defendiendo la paz social y garantizando entornos seguros para todas las familias, precisó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

La inversión en equipamiento policial refuerza la estrategia de seguridad en los 18 municipios de Querétaro que incluye modernización tecnológica, capacitación especializada y dignificación de las corporaciones policiales, informó el partido.

gobiernopoliticapanseguridad

Reciente

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, durante la presentación del plan de movilidad por la demolición del puente de Corregidora.
Corregidora

Ajustarán 22 rutas de transporte por derribo del puente en Corregidora

La AMEQ anunciará el 20 de enero las modificaciones al transporte público que afectarán a miles de usuarios durante la demolición del puente en El Cerrito.

Operativos de seguridad en San Juan del Río buscan reducir delitos relacionados con narcomenudeo.
San Juan del Río

Detienen a hombre con metanfetamina en San Juan del Río

Policías municipales aseguraron siete bolsas con sustancia con características de metanfetamina durante operativo de seguridad en colonia San Cayetano.

Bomberos de San Juan del Río atienden incendio de tráiler en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 154 en Querétaro.
Querétaro

¿Hasta cuándo? Autopista México-Querétaro: 6 años y 183 muertos

Las reparaciones iniciadas en febrero de 2020 acumulan mil 388 accidentes con daños superiores a 2.7 millones de dólares; Bomberos y Protección Civil de San Juan del Río, Pedro Escobedo y El Marqués atienden emergencias diarias en la carretera 57.

Familias sanjuanenses beneficiadas con rehabilitación de calles en Banthí y Nuevo Parque Industrial. Las obras suman más de 15.5 millones de pesos.
San Juan del Río

San Juan del Río invierte 15.5 mdp en rehabilitación de calles

Roberto Cabrera Valencia entregó obras en Nuevo Parque Industrial y Banthí que benefician a más de 700 habitantes y fortalecen la economía local.