Querétaro, 20 de febrero de 2026. — San Juan del Río será el primer distrito judicial en operar bajo el nuevo sistema de justicia oral civil y familiar a partir del 1 de junio de 2026, como parte del plan de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aprobado en comisión legislativa.
El proceso concluirá el 29 de marzo de 2027 con la entrada en vigor en el distrito judicial de Querétaro, según la calendarización presentada por el Tribunal Superior de Justicia.
El Pleno del TSJ elaboró un plan general que contempla la transición del modelo de justicia tradicional escrito hacia un sistema predominantemente oral en todos los distritos judiciales del estado.
La estrategia considera infraestructura, contratación de personal y programas de capacitación para garantizar el acceso a la justicia conforme a lo establecido por el Congreso de la Unión.
El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, detalló que el plan incluye acciones programáticas por territorios y gradualidades.
Tras el arranque en San Juan del Río, los distritos de Amealco, Cadereyta, Tolimán y Jalpan se sumarán a partir de diciembre de 2026.
El plan del TSJ contempla infraestructura, capacitación y habilitación de salas de audiencia en todos los distritos. Infografia Rotativo.
Querétaro avanza hacia la justicia digital civil y familiar
El diputado Homero Barrera McDonald calificó la declaratoria como una decisión trascendental que transforma estructuralmente el modelo de justicia en la entidad.
Enfatizó que el nuevo sistema tiene un enfoque en derechos humanos y una apuesta clara por la justicia digital en procedimientos civiles y familiares.
Barrera McDonald subrayó que la implementación contempla capacitación especializada, habilitación de salas de audiencia y adecuaciones administrativas en cada distrito.
"Con esto Querétaro nuevamente es símbolo de evolución y avance en el país", aseguró el legislador ante los integrantes de la comisión.
El diputado también precisó que el nuevo código ofrece protección reforzada a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en asuntos familiares.
Con la homologación de procedimientos a nivel nacional se busca reducir desigualdades procesales e impulsar la oralidad como eje de la impartición de justicia en Querétaro.
La iniciativa fue presentada por el magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Mario Guerra Urbiola, y deberá ser votada por el pleno del Congreso para su aprobación definitiva.