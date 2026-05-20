Crossfox derrapa y choca contra camioneta en Paseo Central SJR

Las marcas de frenado del Crossfox apuntan a velocidad inmoderada antes del giro intempestivo sobre Paseo Central.

Volkswagen Crossfox impactado contra camioneta Pick up gris en Paseo Central de San Juan del Río frente a Kimberly Clark

Conductor del Crossfox realizó giro intempestivo sobre Paseo Central de San Juan del Río tras frenar a velocidad inmoderada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de mayo de 2026. — Un Volkswagen Crossfox dejó la marca de un frenado continuo sobre el pavimento, giró de forma intempestiva y se impactó contra una camioneta tipo Pick up de color gris en Paseo Central de San Juan del Río, a la altura de la empresa Kimberly Clark.

El choque entre las dos unidades no dejó personas lesionadas, solo daños materiales, de acuerdo con testigos del lugar y autoridades que acudieron a atender el percance.

Versiones recabadas en el sitio coinciden en que el Crossfox circulaba a velocidad inmoderada cuando se presentó la emergencia de frenado urgente, lo que orilló al conductor a un giro brusco.

La unidad se proyectó contra la guarnición del divisor central y, al momento de realizar la maniobra, golpeó a la camioneta que se desplazaba por el carril central de sur a norte. La trayectoria del Crossfox repite el patrón de otros impactos atendidos en el distribuidor de Paseo Central durante 2026.

Las huellas del derrape quedaron visibles sobre la cinta asfáltica como evidencia del intento de frenado del conductor del vehículo de la marca volkswagen antes del impacto.

El corredor de Paseo Central, una de las arterias con mayor flujo de carga pesada y vehículos particulares del municipio, ha registrado accidentes recientes con saldos que van desde daños materiales hasta víctimas mortales.

El tramo frente a Kimberly Clark concentra entradas y salidas constantes de unidades de carga por la cercanía con la autopista México-Querétaro, condición que eleva el riesgo en maniobras imprudentes como las registradas también en otros percances viales del corredor metropolitano.

Las autoridades de Tránsito Municipal de San Juan del Río no precisaron lacuantía de los daños materiales ni dieron a conocer la identidad de los conductores involucrados.

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