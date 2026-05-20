San Juan del Río, 20 de mayo de 2026. — Un Volkswagen Crossfox dejó la marca de un frenado continuo sobre el pavimento, giró de forma intempestiva y se impactó contra una camioneta tipo Pick up de color gris en Paseo Central de San Juan del Río, a la altura de la empresa Kimberly Clark.
El choque entre las dos unidades no dejó personas lesionadas, solo daños materiales, de acuerdo con testigos del lugar y autoridades que acudieron a atender el percance.
Versiones recabadas en el sitio coinciden en que el Crossfox circulaba a velocidad inmoderada cuando se presentó la emergencia de frenado urgente, lo que orilló al conductor a un giro brusco.
La unidad se proyectó contra la guarnición del divisor central y, al momento de realizar la maniobra, golpeó a la camioneta que se desplazaba por el carril central de sur a norte. La trayectoria del Crossfox repite el patrón de otros impactos atendidos en el distribuidor de Paseo Central durante 2026.
Las huellas del derrape quedaron visibles sobre la cinta asfáltica como evidencia del intento de frenado del conductor del vehículo de la marca volkswagen antes del impacto.
El corredor de Paseo Central, una de las arterias con mayor flujo de carga pesada y vehículos particulares del municipio, ha registrado accidentes recientes con saldos que van desde daños materiales hasta víctimas mortales.
El tramo frente a Kimberly Clark concentra entradas y salidas constantes de unidades de carga por la cercanía con la autopista México-Querétaro, condición que eleva el riesgo en maniobras imprudentes como las registradas también en otros percances viales del corredor metropolitano.
Las autoridades de Tránsito Municipal de San Juan del Río no precisaron lacuantía de los daños materiales ni dieron a conocer la identidad de los conductores involucrados.