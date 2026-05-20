OIC sanjuanense mantiene 22 carpetas administrativas activas

Las observaciones se concentran en presuntos incumplimientos al clausulado de contratos administrativos.

Nelly Martínez Trejo, titular del Órgano Interno de Control de San Juan del Río, durante entrevista con medios.

Nelly Martínez Trejo, titular de la Secretaría del Órgano Interno de Control municipal de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de mayo de 2026. — Veintidós carpetas administrativas permanecen abiertas en el Órgano Interno de Control del municipio de San Juan del Río. De ellas, catorce derivan directamente del proceso de revisión a la cuenta pública 2024 y se concentran en presuntos incumplimientos al clausulado de contratos celebrados por la administración municipal, según informó Nelly Martínez Trejo, titular de la dependencia.

Los expedientes documentan, entre otros señalamientos, la ausencia de una póliza de garantía en al menos uno de los contratos revisados. Martínez Trejo precisó que la naturaleza de las observaciones es estrictamente administrativa y no involucra a proveedores externos.

La funcionaria también descartó denuncias por acoso laboral o sexual, y señaló que el área de Comunicación Social que tuvo al frente a Edgar Arteaga Chávez, aún se encuentra dentro del proceso legal establecido por la Ley de Entrega-Recepción, por lo que todavía no existe pronunciamiento sobre esa dependencia.

La titular acotó que las faltas no tienen carácter grave. Indicó que la Auditoría Superior de la Federación todavía no se pronuncia sobre los hallazgos y que, de tratarse de irregularidades de mayor calado, ya se habría actuado en consecuencia.

El plan de auditoría 2026 del organismo fue avalado por el Cabildo sanjuanense en enero pasado y contempla revisiones sucesivas a dependencias municipales bajo criterios de control interno.

“No son graves. Toda vez que la Auditoría Superior de la Federación aún no se pronuncia, pero no son faltas graves”, comentó Martínez Trejo al ser cuestionada sobre la magnitud de las observaciones. La titular descartó de manera explícita que las carpetas configuren desvío de recursos públicos.

Cuenta pública 2024 concentra catorce expedientes

De las veintidós carpetas activas, catorce surgieron del proceso de revisión a la cuenta pública 2024. Las ocho restantes corresponden a ejercicios anteriores que continúan en proceso de aclaración.

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro abrió a la par el proceso de fiscalización del ejercicio 2025, formalizado el 10 de abril pasado mediante la firma del acta entre el auditor Francisco Javier Covarrubias Enríquez y el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

¿Qué tipo de observaciones contienen las carpetas administrativas?

Las observaciones de las catorce carpetas vinculadas a la cuenta pública 2024 se concentran en presuntos incumplimientos al clausulado contractual. Martínez Trejo identificó como ejemplo concreto la ausencia de una póliza de garantía en uno de los expedientes.

La titular descartó que existan denuncias por acoso contra personal municipal y precisó que ninguna de las carpetas se relaciona con falta de comprobación de recursos públicos.

Hasta el momento, la Auditoría Superior de la Federación no ha emitido postura sobre los hallazgos preliminares. El proceso de certificación anticorrupción obtenido por San Juan del Río en febrero, que capacitó al 100% de su plantilla, opera en paralelo a la revisión administrativa interna.

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