San Juan del Río, 19 de mayo de 2026.— Lo esperaron a la salida del Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Ocampo, Guanajuato.

José Santos “N”, alias “El Ardillito”, caminó hacia la puerta del penal donde había purgado una sentencia por un delito diverso y, antes de que pudiera recuperar su libertad, agentes de la Policía de Investigación del Delito le notificaron una orden de aprehensión vigente librada en su contra por el delito de robo calificado de vehículo en San Juan del Río.

El operativo fue ejecutado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro en coordinación con autoridades de Guanajuato, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro , esquema de coordinación interinstitucional que desde enero opera como instancia oficial del Sistema Estatal de Seguridad.

La fecha exacta del aseguramiento, así como el modelo y características del vehículo materia de la carpeta, no fueron precisados por la dependencia estatal.

La aprehensión se concretó al exterior del Cefereso, en el momento en que el imputado estaba próximo a obtener su libertad por la causa federal que lo mantenía interno.

El intercambio de información entre la Fiscalía queretana y autoridades guanajuatenses permitió mapear la situación jurídica de “El Ardillito” y montar el dispositivo justo en la ventana procesal en que dejaba de estar bajo custodia federal.

Tras informarle sus derechos como persona detenida, José Santos “N” fue trasladado a las instalaciones de la Unidad de Investigación de San Juan del Río para su puesta a disposición ante la autoridad judicial requirente.

La carpeta que motivó la orden fue iniciada en el municipio sanjuanense, aunque la Fiscalía no detalló la fecha del hecho delictivo, el lugar específico donde ocurrió el robo ni si existen otras personas implicadas en la misma indagatoria.

Sinergia extiende sus operativos fuera de Querétaro

El despliegue en Ocampo se suma a la racha de intervenciones que la estrategia ha sostenido durante 2026. Entre enero y marzo, la Fiscalía estatal reportó la ejecución de 2 mil 511 cateos con una eficacia del 97.9%, y en noviembre de 2025 la Policía de Investigación del Delito cumplimentó 138 órdenes de aprehensión por delitos como robo calificado, robo de vehículo y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Buena parte de esas detenciones derivaron de colaboración con fiscalías de otras entidades.

La intervención en Guanajuato confirma que las líneas de investigación abiertas en San Juan del Río se extienden hacia centros penitenciarios federales fuera del territorio queretano, donde los plazos de salida de personas privadas de la libertad funcionan como ventana operativa para ejecutar mandamientos judiciales pendientes.

La Fiscalía no informó si existen más órdenes de aprehensión vigentes contra José Santos “N” por otras carpetas.