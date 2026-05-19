Piedragil reconoce a 500 docentes en Tolimán por Día del Maestro

Tolimán, 19 de mayo de 2026. — Cerca de 500 docentes de Tolimán participaron este martes en la conmemoración del Día del Maestro, encabezada por el presidente municipal Alejo Sánchez de Santiago y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz. El acto se realizó en un municipio que el propio alcalde definió como cuna de maestros.
Sánchez de Santiago sostuvo que Tolimán honra "con profundo respeto y gratitud a quienes han dedicado su vida a la noble labor de enseñar". El edil reconoció a las maestras y maestros del municipio como mujeres y hombres que con vocación, paciencia y entrega han dejado huella en generaciones enteras.
Cerca de 500 docentes asistieron al evento del Día del Maestro celebrado en Tolimán, municipio reconocido como cuna de maestros rotativo.com.mx
La cifra de docentes presentes representa una parte significativa del magisterio activo en Tolimán; la autoridad municipal no precisó el dato comparativo respecto al año anterior ni el formato específico del evento.
Piedragil Ortiz, quien asumió la presidencia de la Mesa Directiva el 2 de abril pasado, dijo a los docentes presentes: "Algún día sus nombres van a ser recordados por los estudiantes que son su responsabilidad el día de hoy, y es el legado más fuerte que un maestro pueda tener".
Cerca de 500 docentes asistieron al evento del Día del Maestro celebrado en Tolimán, municipio reconocido como cuna de maestros rotativo.com.mx
El morenista, que ha encabezado foros sobre reforma educativa en distintos municipios, agregó que "si este país en la actualidad no ha tenido desgracia, ha sido por ustedes", en referencia al papel del magisterio en la formación de ciudadanos.
Cerca de 500 docentes asistieron al evento del Día del Maestro celebrado en Tolimán, municipio reconocido como cuna de maestros rotativo.com.mx
El legislador cerró su intervención al afirmar que "la educación no tiene colores ni sede partidista". La visita ocurre semanas después de que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local sesionara en Tolimán para analizar la reforma de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un municipio donde alrededor del 25 por ciento de los habitantes mayores de cinco años habla lengua indígena, según el Censo de Población 2020 del INEGI.