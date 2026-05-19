Piedragil reconoce a 500 docentes en Tolimán por Día del Maestro

Alejo Sánchez y Sinuhé Piedragil acompañan la conmemoración en un municipio que se identifica como cuna de maestros.

Sinuhé Piedragil y Alejo Sánchez en conmemoración del Día del Maestro en Tolimán, Querétaro

Cerca de 500 docentes asistieron al evento del Día del Maestro celebrado en Tolimán, municipio reconocido como cuna de maestros.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tolimán, 19 de mayo de 2026. — Cerca de 500 docentes de Tolimán participaron este martes en la conmemoración del Día del Maestro, encabezada por el presidente municipal Alejo Sánchez de Santiago y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz. El acto se realizó en un municipio que el propio alcalde definió como cuna de maestros.

Sánchez de Santiago sostuvo que Tolimán honra "con profundo respeto y gratitud a quienes han dedicado su vida a la noble labor de enseñar". El edil reconoció a las maestras y maestros del municipio como mujeres y hombres que con vocación, paciencia y entrega han dejado huella en generaciones enteras.

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La cifra de docentes presentes representa una parte significativa del magisterio activo en Tolimán; la autoridad municipal no precisó el dato comparativo respecto al año anterior ni el formato específico del evento.

Piedragil Ortiz, quien asumió la presidencia de la Mesa Directiva el 2 de abril pasado, dijo a los docentes presentes: "Algún día sus nombres van a ser recordados por los estudiantes que son su responsabilidad el día de hoy, y es el legado más fuerte que un maestro pueda tener".

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El morenista, que ha encabezado foros sobre reforma educativa en distintos municipios, agregó que "si este país en la actualidad no ha tenido desgracia, ha sido por ustedes", en referencia al papel del magisterio en la formación de ciudadanos.

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El legislador cerró su intervención al afirmar que "la educación no tiene colores ni sede partidista". La visita ocurre semanas después de que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local sesionara en Tolimán para analizar la reforma de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un municipio donde alrededor del 25 por ciento de los habitantes mayores de cinco años habla lengua indígena, según el Censo de Población 2020 del INEGI.

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