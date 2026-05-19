Santa Cruz Nieto logra obra en Emiliano Zapata tras una década de solicitudes

Diez años después del primer escrito vecinal, FAISMUN paga el reemplazo de redes con fugas a 20 centímetros de profundidad.

Roberto Cabrera Valencia recorre la calle Emiliano Zapata en Santa Cruz Nieto, San Juan del Río, junto a vecinos y personal técnico

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante el recorrido por la calle Emiliano Zapata en Santa Cruz Nieto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de mayo de 2026. — Diez años después de que la vecina Irma Alicia entregara el primer escrito al gobierno municipal pidiendo rehabilitar su calle, Santa Cruz Nieto recibió este martes la confirmación de que la vialidad Emiliano Zapata, en la parte antigua de la comunidad, tendrá empedrado húmedo y cambio completo de redes de agua potable y drenaje, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó el recorrido junto a vecinas que llevaron a mano el oficio original.

"Metí el primer escrito en el año 2016. O sea, estamos hablando de que hace 10 años las autoridades no nos hacían caso", relató Irma Alicia durante el recorrido. La gestión retomó tracción cuando el municipio rehabilitó la Avenida Central de la misma comunidad y la solicitud quedó pendiente para una segunda etapa.

El personal técnico de la Secretaría de Obras Públicas explicó que el empedrado seco actual, de aproximadamente cuarenta años, será sustituido por empedrado húmedo, técnica que el municipio ya aplicó en otras comunidades rurales.

El reemplazo incluye la red de agua potable —ubicada apenas a 20 centímetros bajo la superficie, profundidad que explica las fugas recurrentes reportadas por los vecinos— y señalética horizontal nueva. La superficie de rodamiento y las redes hidráulicas son los dos componentes principales del proyecto.

La obra forma parte del paquete inicial de 74 millones de pesos que el Ayuntamiento sanjuanense aprobó para el ejercicio 2026, integrado por 53.25 millones del FAISMUN y 20.82 millones del Fondo Municipal.

La Secretaría de Obras Públicas no precisó el monto específico asignado a Emiliano Zapata ni la fecha exacta de arranque de los trabajos; el dato se publicará al concluir el proceso de licitación correspondiente.

La calle Miguel Hidalgo, que conecta con Emiliano Zapata, se atenderá con recursos municipales mediante fresado, recarpeteo asfáltico y señalética en el tramo que el municipio puede intervenir legalmente.

Cabrera Valencia reconoció ante los vecinos que una parte del trazado hacia Granjeno permanece como camino ejidal sin clave catastral, lo que impide ejercer inversión pública directa sobre esos tramos.

El gobierno municipal tramita ante autoridades agrarias el cambio de régimen para incorporarlos a la red vial municipal, proceso que el alcalde definió como tardado pero indispensable.

En el mismo recorrido, el director técnico municipal adelantó que la primaria de Santa Cruz Nieto recibirá sustitución de la superficie de su cancha verde como parte del programa anual de mantenimiento escolar.

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