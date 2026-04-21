San Juan del Río, 21 de abril de 2026. — La comunidad de San Francisco, atravesada por una de las vialidades de mayor flujo que conectan con la carretera federal 57, concentrará cerca de 12 millones de pesos en el primer paquete de obra pública 2026 de San Juan del Río, junto con las localidades de Cuarto Centenario y Palma de Romero.

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano prevé arrancar la ejecución en junio, una vez concluidos los procesos de licitación, con una inversión global de 74 millones de pesos para esta primera etapa.

La titular de la dependencia, Édith Álvarez Flores, precisó que el paquete se integra con 53 millones 250 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y 20 millones 820 mil pesos del Fondo Municipal.

El primero se concentra en zonas de atención prioritaria con obras de agua potable, drenaje, electrificación, superficie de rodamiento, banquetas y alumbrado.

El antecedente más reciente de este tipo de intervención en el municipio es la rehabilitación integral en Vista Hermosa, concluida en febrero con inversión conjunta estatal y municipal de 11.6 millones de pesos.

"Me dan la suma de los dos como 74 millones de pesos, que esa sería la suma de los dos, lo que estaríamos ejecutando ahorita en esta primera etapa", explicó Álvarez Flores en entrevista.

La funcionaria agregó que en el segundo semestre del año se espera una segunda autorización de recursos para dar continuidad al programa. El paquete se suma al primer bloque de 9.5 millones de pesos aprobado en cabildo en marzo pasado, y al conjunto de obras hidráulicas que la JAPAM coordina por separado.

La intervención en la arteria que atraviesa San Francisco es la más relevante del paquete inicial, según la secretaria, por tratarse de una vialidad clave cuando los automovilistas descienden desde la carretera 57 hacia esa zona del municipio.

Las obras restantes se distribuyen en colonias y comunidades de la mancha urbana y en intervenciones puntuales en zonas industriales, donde la administración mantiene el mejoramiento de líneas de drenaje como prioridad recurrente por demanda vecinal.

Licitaciones pendientes para definir montos por obra en San Juan del Río

Álvarez Flores detalló que los expedientes ya están integrados y los montos globales autorizados por el Cabildo, pero el desglose específico por proyecto no se hará público hasta que concluyan los concursos de obra pública.

"No te las puedo proporcionar ahorita porque nosotros damos un tiempo, se lleva a cabo un proceso de licitación, un concurso de obra pública donde participan los ciudadanos", señaló la titular. El argumento de la dependencia es evitar que el monto base condicione las propuestas económicas de los participantes.

¿Cómo se reasignan las economías generadas en las licitaciones?

La funcionaria explicó que cuando los concursos arrojan montos inferiores a los presupuestados, las economías se reinvierten en expedientes nuevos de obra.

No precisó el monto exacto ahorrado en lo que va de la administración, pero citó como ejemplo la ampliación del COBAQ 10 y la construcción de banquetas adicionales, ambas financiadas con recursos liberados en concursos previos.

El municipio mantiene un banco de proyectos con alcance superior a los 2 mil millones de pesos que se activa conforme hay suficiencia presupuestal.

El Fondo FAISMUN tiene plazo para subir expedientes hasta el 30 de abril en la plataforma federal correspondiente, por lo que la Secretaría trabaja en tiempo.

Las obras del Fondo Municipal deben cerrarse dentro del ejercicio fiscal 2026 sin posibilidad de extensión, mientras que las del FAISMUN pueden comprobarse hasta el 31 de marzo de 2027.

La administración no precisó aún la fecha exacta de arranque por obra ni el calendario de entrega para cada comunidad beneficiaria.