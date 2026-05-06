400 mdp rehabilitan calles y redes subterráneas en San Juan del Río

Ayuntamiento rehabilitó drenajes de tres décadas en Pablo Cabrera y Tota Carvajal.

Trabajos de rehabilitación integral en calles de San Juan del Río incluyen renovación de drenajes y pavimento nuevo en 2026

La obra en Pablo Cabrera incluyó colector pluvial de gran diámetro y redes de drenaje sanitario sin tocar desde hace tres décadas, antes de la pavimentación final.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Cerca de 400 millones de pesos canalizó el gobierno de San Juan del Río al arreglo de calles durante la presente administración, cifra que corresponde a obra por contrato de la Secretaría de Obras Públicas y no incluye trabajos institucionales ejecutados directamente por el municipio, confirmó el presidente Roberto Cabrera Valencia en entrevista con Rotativo.

Lo que distingue esta inversión de los mantenimientos anteriores es el componente subterráneo: en calles como Pablo Cabrera y Tota Carvajal, los trabajos sustituyeron colectores pluviales y tuberías de drenaje con hasta tres décadas de antigüedad antes de colocar banquetas y pavimento.

Décadas de carpetazos superficiales acumularon una deuda técnica invisible en el subsuelo: tubería tipo albañal desmoronándose, colectores marginales sin renovación y pozos de visita con diámetro insuficiente para maniobrar con equipo de desazolve.

Trabajos de rehabilitaci\u00f3n integral en calles de San Juan del R\u00edo incluyen renovaci\u00f3n de drenajes y pavimento nuevo en 2026 La obra en Pablo Cabrera incluyó colector pluvial de gran diámetro y redes de drenaje sanitario sin tocar desde hace tres décadas, antes de la pavimentación final.

Esa infraestructura explica tanto el costo elevado como los plazos extendidos de las obras recientes. Antes de pavimentar, el municipio debió intervenir primero los sistemas de drenaje y agua potable, que en algunos tramos no se habían tocado desde los años noventa, precisó Cabrera Valencia.

En Pablo Cabrera, arteria de hasta 20 metros de ancho en su cruce con Álvaro Obregón, los trabajos incluyeron un colector pluvial de gran diámetro con pozos de visita nuevos y redes de drenaje sanitario y agua potable sustituidas de raíz.

Roberto Cabrera explicó que la logística obligó a avanzar por medio carril para mantener la circulación. El alcalde sostuvo que la infraestructura instalada no requerirá intervención subterránea en 50 años, diferencia sustancial frente al reencarpetado convencional que resuelve en días pero solo atiende la superficie.

En Tota Carvajal —entre Universidad y Moctezuma— la inversión superó 10.5 millones de pesos en obras similares, sin el gran colector pluvial, en beneficio de cerca de cinco mil habitantes.

Los parques industriales acumulan 65.8 millones de pesos en vialidades de concreto de alta resistencia —calles Aztecas, Yaquis y Oriente 6, entre otras—, sectores que Cabrera Valencia calificó como "deuda histórica" del municipio con el sector productivo.

Avenida Central estrena asfalto de alta resistencia frente a carga pesada


Trabajos de rehabilitaci\u00f3n integral en calles de San Juan del R\u00edo incluyen renovaci\u00f3n de drenajes y pavimento nuevo en 2026 La obra en Pablo Cabrera incluyó colector pluvial de gran diámetro y redes de drenaje sanitario sin tocar desde hace tres décadas, antes de la pavimentación final.

¿Qué calles de San Juan del Río tienen renovación integral de infraestructura subterránea?

En Avenida Central, a la altura de Kimberly con Juárez, el municipio colocó asfalto de alta resistencia para soportar tráileres con doble remolque en pendiente.

Sin fallas registradas hasta ahora, informó el alcalde. En Avenida 5 de Mayo, la solución fue el concreto en zonas de parada del transporte urbano —Taxivan, Taxibús, FTQ y CTM—, donde el asfalto convencional se deformaba con el calor y el frenado constante de cientos de unidades diarias. El bacheo con adoquín en el centro histórico también avanza dentro de la misma estrategia vial de la administración.

Cabrera Valencia reconoció que las vialidades pendientes superan lo ejecutado; Fernando de Tapia, sin intervención integral en décadas, fue citada entre las urgentes.

El programa de obra pública 2026 contempla paquetes adicionales de 79 millones de pesos entre Fondo Municipal y FAIS para continuar la rehabilitación en colonias y zonas industriales. La Secretaría de Obras Públicas no precisado qué porcentaje del total de vialidades municipales ha sido intervenido con ingeniería subterránea completa.

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