Querétaro, 6 de mayo de 2026. — Cobros excesivos en contubernio con autoridades y posibles actos de corrupción: esa fue la acusación que el diputado Eric Silva Hernández, del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura, puso sobre la mesa del Congreso de Querétaro al presentar una iniciativa para crear el Sistema Informático Estatal de Servicios Auxiliares de Transporte (SIESAT), una plataforma digital que calcularía en tiempo real tarifas de banderazos, kilómetros de arrastre y días de corralón, y al mismo tiempo instalaría un Consejo Ciudadano de Vigilancia con facultades para supervisar tanto a concesionarios como a la propia autoridad estatal.
La problemática no es nueva en el estado. En diciembre de 2022, la LX Legislatura aprobó reformas a la misma ley de servicios auxiliares del transporte con el mismo argumento: dar certeza tarifaria a los queretanos.
Tres años después, el problema persiste según Silva Hernández, quien presentó la iniciativa junto a la diputada Rosalba Vázquez Munguía.
La propuesta va más allá de las tarifas. Contempla sanciones que incluyen desde suspensión temporal hasta pérdida definitiva de concesión —medida que aplicaría tanto a operadores privados como a funcionarios que permitan los cobros abusivos—, y ordena la creación de un padrón público de concesionarios autorizados para que cualquier ciudadano pueda verificar si la grúa que remolca su vehículo está acreditada.
El legislador precisó que el modelo tecnológico ya opera de manera similar en Guanajuato y replica, a nivel estatal, el esquema de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el ámbito federal.
Señalamiento directo a la AMEQ por abusos de grúas en Querétaro
"Si el día de hoy hay abusos en tarifas, es porque la autoridad lo permite", afirmó Silva Hernández desde tribuna, y dirigió un llamado explícito al titular de la Agencia de Movilidad: instó al funcionario a aplicar la reforma para que los queretanos cuenten por primera vez con un mecanismo formal de queja contra cobros irregulares de grúa.
Con él, representantes de CONATRAM, FEMATRAC, UTCT, el Consejo Estatal de Transporte, Grúas Valle Franco y Grúas Rudolph corroboraron las irregularidades al compartir experiencias propias de tarifas arbitrarias al requerir servicio de arrastre en la Sierra, el Semidesierto y la zona metropolitana.
La iniciativa fue formalmente presentada ante la LXI Legislatura de Querétaro y deberá pasar por comisiones antes de llegar al pleno. El propio Silva Hernández admitió que la reforma marca solo el primer paso: su implementación efectiva dependerá de los municipios y de la AMEQ. La dependencia estatal no ha confirmado ni desmentido los señalamientos de corrupción formulados desde tribuna.