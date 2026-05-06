Querétaro, 6 de mayo de 2026. — Un tope de 0.70% del presupuesto estatal como gasto máximo para el Poder Legislativo, la prohibición de seguros médicos privados con recursos públicos y la reducción a una sola sindicatura por municipio.
Esos son los tres ejes de la reforma constitucional que el diputado Edgar Inzunza Ballesteros, coordinador de Morena en la LXI Legislatura, presentó para armonizar la Constitución de Querétaro con el denominado Plan B federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril.
La reforma federal, aprobada en la Cámara de Diputados con 377 votos a favor el 8 de abril, fija al 30 de mayo el plazo para que los congresos estatales adecuen su marco jurídico. Eso deja a Querétaro un margen de 24 días para procesar la iniciativa.
El movimiento de Inzunza coloca a Morena como la primera fuerza política en llevar la agenda de austeridad republicana al pleno local, en un contexto donde el gasto por legislador ya generó debate público en semanas recientes.
La propuesta busca sujetar las remuneraciones de todo el personal de los poderes públicos y organismos autónomos al límite previsto en el artículo 127 constitucional. Prohíbe también cajas de ahorro especiales, seguros de separación individualizados y regímenes de retiro no contemplados en ley.
En materia municipal, reduce la integración de los ayuntamientos al establecer una sola sindicatura, sin modificar por ahora el número de regidurías vigentes. Los ahorros, según el texto de la iniciativa, se canalizarían a infraestructura pública y al fortalecimiento de haciendas municipales.
Inzunza reconoció que el proyecto "tiene una orientación política clara hacia la austeridad republicana", pero advirtió que requiere ajustes de redacción, sistematicidad normativa y justificación presupuestaria para garantizar viabilidad constitucional.
El legislador no precisó qué porcentaje del presupuesto estatal ejerce actualmente el Congreso de Querétaro ni cuál sería el ahorro concreto derivado de las modificaciones propuestas.
Qué señal política envía el Plan B local en Querétaro
El calendario no es accidental. A cinco meses de que el proceso electoral 2027 comience a definir candidaturas, Morena apuesta por posicionarse como el partido que impulsa el recorte a privilegios en una entidad gobernada por el PAN.
La aprobación de la reforma judicial en marzo —que exhibió fracturas internas en la propia bancada morenista— y la llegada de Sinuhé Piedragil a la presidencia del Congreso en abril configuran una secuencia legislativa que busca consolidar la narrativa de transformación institucional ante el electorado queretano.
Las demás bancadas representadas en la LXI Legislatura no fijaron postura pública sobre la iniciativa. El presupuesto estatal vigente de 64,617 millones de pesos servirá como referencia para calcular el tope propuesto, aunque la dependencia responsable no ha difundido un comparativo entre el gasto actual del Legislativo y el techo de 0.70% que establece la reforma federal.