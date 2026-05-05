Calzada Rovirosa vota contra identidad de género en Querétaro y alega vacíos normativos

Diputada de MC argumenta deficiencias de técnica legislativa en reforma al Código Civil que esperó tres legislaturas.

Diputada Teresita Calzada Rovirosa fija postura contra reforma identidad de género en Congreso Querétaro

Teresita Calzada Rovirosa, coordinadora de MC y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en la LXI Legislatura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Tres legislaturas esperó la reforma de identidad de género para llegar al Pleno del Congreso de Querétaro, y cuando finalmente se discutió, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada Rovirosa, se desmarcó con un voto en contra que justificó por deficiencias de técnica legislativa.

La diputada, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, sostuvo que el dictamen que reforma el Código Civil del estado para reconocer la identidad de género autopercibida carece de armonización en áreas como registro civil, sistemas de salud, deporte, seguridad y generación de estadísticas públicas.

El dictamen había superado la etapa de comisión el 22 de abril pasado, cuando la Comisión de Administración y Procuración de Justicia lo aprobó por mayoría con un solo voto en contra, el del diputado Enrique Antonio Correa Sada.

En aquella sesión, el presidente de la comisión, Guillermo Vega Guerrero, defendió la iniciativa como una obligación constitucional para combatir la discriminación y cerrar una omisión legislativa que arrastraba el Congreso queretano. Calzada Rovirosa asistió a esa sesión de trabajo.

Argumento técnico, no ideológico, según la legisladora

"Toda reforma debe construirse bajo principios de absoluta certeza jurídica", planteó la diputada al fijar postura tras la votación del Pleno de la LXI Legislatura.

Calzada Rovirosa insistió en que su rechazo no constituye una negativa hacia los sectores que demandan reconocimiento legal, sino una exigencia de que los avances normativos no nazcan con contradicciones que organizaciones civiles también han identificado al presionar por la dictaminación de temas como identidad de género, aborto y movilidad durante los primeros meses de la actual legislatura.

La legisladora enumeró las áreas donde, a su juicio, la reforma queda corta: protocolos para el registro civil, mecanismos de implementación en el sistema de salud, tratamiento en el ámbito deportivo, criterios de seguridad y la manera en que las políticas públicas diferenciadas incorporarían el cambio.

Precisó que un tema con efectos jurídicos permanentes merecía consulta con especialistas en medicina, psicología, derechos humanos, derecho registral, niñez y organizaciones civiles.

¿Qué señal envía Calzada al desmarcarse de la mayoría?

El voto de la coordinadora emecista adquiere peso político en un contexto donde su propio partido suele alinearse con agendas de derechos en otras entidades, y donde ella misma presentó en febrero de 2026 la iniciativa de uniformes neutros en escuelas de Querétaro, fundamentada en el libre desarrollo de la personalidad.

La diputada reafirmó su compromiso con familias, jóvenes y organizaciones de la entidad, y sostuvo que votar distinto también defiende la pluralidad democrática.

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