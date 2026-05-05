Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Tres legislaturas esperó la reforma de identidad de género para llegar al Pleno del Congreso de Querétaro, y cuando finalmente se discutió, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada Rovirosa, se desmarcó con un voto en contra que justificó por deficiencias de técnica legislativa.
La diputada, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, sostuvo que el dictamen que reforma el Código Civil del estado para reconocer la identidad de género autopercibida carece de armonización en áreas como registro civil, sistemas de salud, deporte, seguridad y generación de estadísticas públicas.
El dictamen había superado la etapa de comisión el 22 de abril pasado, cuando la Comisión de Administración y Procuración de Justicia lo aprobó por mayoría con un solo voto en contra, el del diputado Enrique Antonio Correa Sada.
En aquella sesión, el presidente de la comisión, Guillermo Vega Guerrero, defendió la iniciativa como una obligación constitucional para combatir la discriminación y cerrar una omisión legislativa que arrastraba el Congreso queretano. Calzada Rovirosa asistió a esa sesión de trabajo.
Argumento técnico, no ideológico, según la legisladora
"Toda reforma debe construirse bajo principios de absoluta certeza jurídica", planteó la diputada al fijar postura tras la votación del Pleno de la LXI Legislatura.
Calzada Rovirosa insistió en que su rechazo no constituye una negativa hacia los sectores que demandan reconocimiento legal, sino una exigencia de que los avances normativos no nazcan con contradicciones que organizaciones civiles también han identificado al presionar por la dictaminación de temas como identidad de género, aborto y movilidad durante los primeros meses de la actual legislatura.
La legisladora enumeró las áreas donde, a su juicio, la reforma queda corta: protocolos para el registro civil, mecanismos de implementación en el sistema de salud, tratamiento en el ámbito deportivo, criterios de seguridad y la manera en que las políticas públicas diferenciadas incorporarían el cambio.
Precisó que un tema con efectos jurídicos permanentes merecía consulta con especialistas en medicina, psicología, derechos humanos, derecho registral, niñez y organizaciones civiles.
¿Qué señal envía Calzada al desmarcarse de la mayoría?
El voto de la coordinadora emecista adquiere peso político en un contexto donde su propio partido suele alinearse con agendas de derechos en otras entidades, y donde ella misma presentó en febrero de 2026 la iniciativa de uniformes neutros en escuelas de Querétaro, fundamentada en el libre desarrollo de la personalidad.
La diputada reafirmó su compromiso con familias, jóvenes y organizaciones de la entidad, y sostuvo que votar distinto también defiende la pluralidad democrática.