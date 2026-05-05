Vinculan a menor por homicidio calificado del palenque en Corregidora

Juez ordena internamiento preventivo y otorga tres meses de investigación; Fiscalía no precisa más implicados.

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La colonia Valle Dorado 2000, en Corregidora, donde el 15 de abril se registró la balacera con cinco personas fallecidas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 5 de mayo de 2026. — Homicidio calificado, internamiento preventivo y tres meses de investigación complementaria. Esa fue la resolución que un juez especializado en justicia para adolescentes dictó contra el primer detenido por la balacera que cobró cinco vidas en el palenque clandestino de la colonia Valle Dorado 2000, en Corregidora.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la audiencia inicial se verificó el 4 de mayo por cumplimiento de mandato judicial; los datos personales del imputado permanecen bajo reserva por tratarse de persona adolescente.

El imputado fue localizado en un hospital de Guanajuato gracias al trabajo de inteligencia coordinado entre las fiscalías de ambas entidades, y es la primera persona formalmente vinculada al multihomicidio del 15 de abril.

La dependencia estatal detalló que necrocirugías practicadas a los cinco fallecidos, análisis de información y técnicas de investigación autorizadas por la vía judicial permitieron reconstruir la dinámica del ataque y establecer la probable intervención del adolescente en los hechos.

El reporte de disparos en el predio donde operaba la pelea de gallos sin permisos activó aquella noche la intervención de la Policía de Investigación del Delito y Servicios Periciales para el procesamiento de la escena; los múltiples lesionados trasladados a distintos hospitales obtuvieron alta médica, según precisó el fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández en conferencia previa.

La carpeta entra ahora en fase complementaria con un expediente que acumula ocho cateos y autorizaciones de juez federal.

La Fiscalía no ha detallado cuántas personas más figuran como probables implicadas ni si existen órdenes de aprehensión adicionales en un caso que expuso fallas de prevención municipal ante la operación de eventos clandestinos en Corregidora.

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