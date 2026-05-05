Corregidora, 5 de mayo de 2026. — Homicidio calificado, internamiento preventivo y tres meses de investigación complementaria. Esa fue la resolución que un juez especializado en justicia para adolescentes dictó contra el primer detenido por la balacera que cobró cinco vidas en el palenque clandestino de la colonia Valle Dorado 2000, en Corregidora.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la audiencia inicial se verificó el 4 de mayo por cumplimiento de mandato judicial; los datos personales del imputado permanecen bajo reserva por tratarse de persona adolescente.
El imputado fue localizado en un hospital de Guanajuato gracias al trabajo de inteligencia coordinado entre las fiscalías de ambas entidades, y es la primera persona formalmente vinculada al multihomicidio del 15 de abril.
La dependencia estatal detalló que necrocirugías practicadas a los cinco fallecidos, análisis de información y técnicas de investigación autorizadas por la vía judicial permitieron reconstruir la dinámica del ataque y establecer la probable intervención del adolescente en los hechos.
El reporte de disparos en el predio donde operaba la pelea de gallos sin permisos activó aquella noche la intervención de la Policía de Investigación del Delito y Servicios Periciales para el procesamiento de la escena; los múltiples lesionados trasladados a distintos hospitales obtuvieron alta médica, según precisó el fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández en conferencia previa.
La carpeta entra ahora en fase complementaria con un expediente que acumula ocho cateos y autorizaciones de juez federal.
La Fiscalía no ha detallado cuántas personas más figuran como probables implicadas ni si existen órdenes de aprehensión adicionales en un caso que expuso fallas de prevención municipal ante la operación de eventos clandestinos en Corregidora.