Corregidora, 8 de abril de 2026. —El ayuntamiento de Corregidora difundió un comunicado oficial en el que asegura que el municipio ocupa el primer lugar nacional en menor percepción de inseguridad con 11.6 por ciento, según el más reciente Ranking Nacional Municipal de la casa encuestadora Massive Caller.

Ninguna de las dos cifras coincide con el estudio original. La medición real coloca a Corregidora en el segundo lugar nacional con 9.6 por ciento, dos puntos por debajo de la cifra que la administración de Josué "Chepe" Guerrero Trápala difunde como propia, y detrás de Metepec, Estado de México, que encabeza el ranking con 9.0 por ciento.

El levantamiento corresponde a 600 encuestas telefónicas aplicadas en cada uno de los 129 municipios evaluados a nivel nacional el pasado 2 de abril, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de más menos 4.3 puntos porcentuales.

Los resultados fueron difundidos entre el 3 y el 5 de abril por al menos seis medios nacionales y regionales independientes que reportaron las mismas cifras: Metepec primero con 9.0 por ciento, Corregidora segundo con 9.6 por ciento, Bahía de Banderas tercero con 10.3 por ciento.

La administración municipal corregidorense también identifica el estudio como del mes de marzo, cuando el levantamiento real es de abril.

El propio alcalde Chepe Guerrero ofreció una versión distinta hace apenas dos días. Durante la presentación de la estrategia Aliados para policías municipales realizada el 6 de abril, Guerrero Trápala citó mediciones que ubican a Corregidora como el cuarto municipio del país con mayor percepción ciudadana de seguridad, no el primero.

La diferencia entre lo que dijo el alcalde el lunes y lo que difundió su ayuntamiento el martes apunta a un manejo desordenado de cifras dentro de la propia administración.

El ayuntamiento de Corregidora difundió cifras que no coinciden con el estudio original de Massive Caller publicado el 3 de abril. Infografía: Rotativo.

Metepec es gobernado desde 2022 por el panista Fernando Flores Fernández, reconocido en febrero pasado por la Asociación Nacional de Alcaldes como uno de los mejores presidentes municipales del país.

La gobernadora del Estado de México, donde se ubica Metepec, es Delfina Gómez Álvarez, de Morena, primera mujer en ocupar el cargo desde el 16 de septiembre de 2023. El primer lugar nacional, por tanto, corresponde a un municipio panista dentro de un estado morenista, no a Corregidora.

Massive Caller coloca a Corregidora segundo, no primero

El ranking publicado por Massive Caller incluyó municipios con mediciones que oscilan entre el 9.0 por ciento de Metepec y el 75.3 por ciento de Uruapan, Michoacán, gobernado por Movimiento Ciudadano y considerado por el estudio como la demarcación con mayor percepción de inseguridad del país. Esta última cifra sí coincide con la información difundida por la administración corregidorense.

La metodología del ejercicio se sostiene sobre llamadas telefónicas a la población mayor de edad de las cabeceras municipales evaluadas, sin incluir entrevistas presenciales.

La encuestadora ha sido cuestionada en años recientes por la opacidad de su base técnica y por errores notables en estimaciones electorales, aunque sus mediciones siguen siendo difundidas por administraciones municipales del país como referencia comparativa entre demarcaciones.

¿Qué dicen las cifras oficiales sobre Corregidora?

A diferencia del ejercicio de Massive Caller, basado en percepción telefónica, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI mide la sensación de inseguridad mediante levantamientos presenciales en áreas urbanas de interés.

La edición de diciembre de 2025, la más reciente disponible, ubicó la percepción nacional de inseguridad en 63.8 por ciento de la población mayor de 18 años en 91 ciudades, sin que Corregidora apareciera entre los cinco municipios con mejor o peor evaluación.

La ENSU sí coincidió con Massive Caller al colocar a Uruapan en los primeros lugares de mayor percepción de inseguridad del país, con 88.7 por ciento.

La administración de Chepe Guerrero acompañó su comunicado con declaraciones del alcalde en las que reconoció el trabajo de los policías municipales y reiteró que el fortalecimiento de la seguridad continuará siendo una prioridad de su gobierno hasta 2027.

Guerrero Trápala recordó a los uniformados que muchos de ellos vienen recientemente de academias de formación y que su trayectoria profesional permanecerá más allá del cierre de la actual administración.

La administración corregidorense ha apoyado a la corporación con un aumento salarial del 16 por ciento aplicable desde abril y mantiene la coordinación operativa con fuerzas federales que reconoció en febrero por 90 acciones conjuntas con la Guardia Nacional y la 17ª Zona Militar entre 2025 y lo que va de 2026.

La diferencia entre las cifras del comunicado y las del estudio original deja en evidencia que el documento difundido por el ayuntamiento corregidorense no corresponde a la información publicada por la encuestadora.