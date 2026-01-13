Querétaro, 13 de enero de 2026. — Protección Civil Municipal mantiene suspendido un anexo ubicado en Reforma Agraria tras el fallecimiento de una persona que cayó desde lo alto del establecimiento antes de Navidad.

El lugar permanece cerrado mientras se desarrolla un procedimiento administrativo para revisar las condiciones mínimas de seguridad, informó Francisco Ramírez, coordinador de la dependencia.

La suspensión se determinó el mismo día del incidente una vez que la Fiscalía concluyó sus diligencias. El establecimiento albergaba entre 30 y 35 usuarios, quienes fueron reubicados con familiares o en otros centros de características similares mediante una estrategia coordinada con dependencias municipales, explicó el funcionario.

El procedimiento administrativo se encuentra en fase de pruebas y alegatos, donde el particular tiene derecho a presentar evidencias e información. La autoridad cuenta con un plazo de hasta 30 días para dar respuesta una vez que se entrega la documentación, detalló Ramírez.

"El establecimiento no tenía visto bueno de Protección Civil", aseguró el coordinador. Una vez que concluya el procedimiento administrativo y se califique la posible infracción, se determinará si proceden multas conforme a los artículos 114 y 118 del reglamento de Protección Civil de Querétaro.

Para reabrir, el establecimiento deberá cumplir con dos requisitos: concluir el procedimiento administrativo y obtener las licencias de funcionamiento y visto bueno de Protección Civil municipal.