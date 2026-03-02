San Juan del Río, 2 de marzo de 2026. — La reubicación de postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona de la Tota Carvajal será presentada este mes ante Cabildo para su autorización, luego de que la reciente rehabilitación vial dejó al descubierto la necesidad de reubicar al menos tres postes que quedaron fuera de la delimitación de la señalética.
La obra incluirá también reforzamiento de iluminación, según informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Edith Álvarez Flores.
La funcionaria explicó que se trata de dos contratos separados: el primero, correspondiente a la rehabilitación de la vialidad, ya fue ejecutado y permitió la apertura de la Tota Carvajal; el segundo, que ahora se someterá a Cabildo, contempla la reubicación de postes de CFE y mejoras en alumbrado. Los postes de Telmex que también se encontraban en la zona ya fueron retirados.
Álvarez Flores precisó que la CFE determinó que no es posible reubicar un solo poste de manera aislada, por lo que será necesario intervenir toda la línea.
"La CFE nos indica dentro de la normatividad hacer algunas otras acciones", señaló, y agregó que aún se define con la dependencia federal si la solución será instalar una o dos torres.
Reubicación de postes en la Tota Carvajal avanza con CFE
Mientras se concreta el contrato, la dependencia municipal colocará señalética de protección en los postes que actualmente representan un riesgo para los automovilistas.
El proceso de contratación con la CFE requiere subir el proyecto a una plataforma federal y esperar tiempos de autorización, lo que la funcionaria reconoció como la etapa más lenta.
La zona de la Tota Carvajal pasó de ser un camino que conectaba dos áreas a formar parte de una mancha urbana consolidada, lo que volvió urgente la reubicación de la infraestructura eléctrica.
Durante recorridos previos, el presidente municipal Roberto Cabrera solicitó que se reforzara la iluminación en el área, petición que quedó integrada al proyecto.
La secretaria invitó a la ciudadanía a recorrer la vialidad rehabilitada para constatar su funcionamiento, y aseguró que la autorización del contrato de reubicación quedará definida durante este mes.