Reubicarán postes de CFE en la Tota Carvajal en San Juan del Río

Obras Públicas gestiona con CFE reubicación de postes y reforzamiento de iluminación en zona rehabilitada.

Postes de CFE sobre vialidad Tota Carvajal en San Juan del Río pendientes de reubicación tras rehabilitación vial

El reforzamiento de iluminación en la zona fue solicitado por el presidente municipal Roberto Cabrera durante recorridos de obra.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 2 de marzo de 2026. — La reubicación de postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona de la Tota Carvajal será presentada este mes ante Cabildo para su autorización, luego de que la reciente rehabilitación vial dejó al descubierto la necesidad de reubicar al menos tres postes que quedaron fuera de la delimitación de la señalética.

La obra incluirá también reforzamiento de iluminación, según informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Edith Álvarez Flores.

La funcionaria explicó que se trata de dos contratos separados: el primero, correspondiente a la rehabilitación de la vialidad, ya fue ejecutado y permitió la apertura de la Tota Carvajal; el segundo, que ahora se someterá a Cabildo, contempla la reubicación de postes de CFE y mejoras en alumbrado. Los postes de Telmex que también se encontraban en la zona ya fueron retirados.

Álvarez Flores precisó que la CFE determinó que no es posible reubicar un solo poste de manera aislada, por lo que será necesario intervenir toda la línea.

"La CFE nos indica dentro de la normatividad hacer algunas otras acciones", señaló, y agregó que aún se define con la dependencia federal si la solución será instalar una o dos torres.

Reubicación de postes en la Tota Carvajal avanza con CFE

Mientras se concreta el contrato, la dependencia municipal colocará señalética de protección en los postes que actualmente representan un riesgo para los automovilistas.

El proceso de contratación con la CFE requiere subir el proyecto a una plataforma federal y esperar tiempos de autorización, lo que la funcionaria reconoció como la etapa más lenta.

La zona de la Tota Carvajal pasó de ser un camino que conectaba dos áreas a formar parte de una mancha urbana consolidada, lo que volvió urgente la reubicación de la infraestructura eléctrica.

Durante recorridos previos, el presidente municipal Roberto Cabrera solicitó que se reforzara la iluminación en el área, petición que quedó integrada al proyecto.

La secretaria invitó a la ciudadanía a recorrer la vialidad rehabilitada para constatar su funcionamiento, y aseguró que la autorización del contrato de reubicación quedará definida durante este mes.

gobiernoinfraestructuracfeobras publicas

Reciente

Construcción del tren México-Querétaro provoca bloqueos de accesos y afectaciones viales en comunidades de San Juan del Río
San Juan del Río

Más de 70 afectaciones por el tren México-Querétaro en San Juan del Río

Municipio exige a la Federación presentar proyecto completo tras detectar bloqueos, cuellos viales y obras complementarias sin definir.

Hacienda de Cerro Bordo sede del nuevo Centro de Atención Municipal CAM en zona oriente de San Juan del Río
San Juan del Río

San Juan del Río descentraliza trámites municipales con CAM en la Ex Hacienda de Cerro Gordo

Cabrera Valencia anuncia que la Hacienda de Cerro Bordo albergará la nueva coordinación administrativa municipal.

Honores a la bandera en jardín de niños María Oropesa Hermida en San Sebastián de las Barrancas Norte San Juan del Río
San Juan del Río

Cabrera Valencia encabeza honores a la bandera en jardín de niños de San Juan del Río

Comunidad educativa de San Sebastián de las Barrancas Norte presenta necesidades al presidente municipal.

Imagen referencial de mujeres trabajadoras en planta industrial en México, reforma laboral 40 horas impacto mujeres jornada descanso
México

Reforma de 40 horas laborales perjudica más a mujeres por carga de cuidados no remunerados

Legisladora Mercado Castro y abogados laboristas advierten que la reforma fue aprobada "en modo patronal" y a costa de los derechos de las trabajadoras.