Querétaro, 6 de abril de 2026. —Familias de cinco comunidades de la capital queretana comenzaron a recibir talleres gratuitos de energía limpia, huertos urbanos, jardines polinizadores y silvicultura dentro del programa “Entornos que Respiran”, una jornada de educación ambiental impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente municipal. La estrategia busca que los vecinos recuperen espacios públicos y adopten prácticas sostenibles en sus hogares, con la meta de fortalecer el tejido comunitario alrededor del cuidado del entorno.
El programa se desprende de una instrucción del presidente municipal Felifer Macías y se desarrolla en coordinación con la regidora Gaby Monjaráz. La dependencia ambiental encabeza las actividades en territorio, mientras que la regiduría funge como enlace con las comunidades participantes. La iniciativa se suma a otras acciones de cuidado ambiental en la capital queretana que el municipio ha desplegado en meses recientes.
Guadalupe Espinosa de los Reyes Ayala, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, explicó que la educación ambiental es un eje clave para generar conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad.
La funcionaria señaló que este tipo de capacitaciones también busca impulsar prácticas sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes habitan la ciudad, con especial énfasis en el rol de las familias como primeras promotoras del cambio de hábitos dentro de sus propios hogares.
Las sedes elegidas para esta primera etapa son El Pinto, Buenavista, Cerro de la Cruz, El Labradío y el Centro Cultural Bicentenario, ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui. En cada punto se montan talleres prácticos donde los asistentes aprenden a instalar sistemas de energía limpia en casa, a diseñar espacios sustentables y a crear jardines que atraigan polinizadores, además de recibir nociones de silvicultura urbana.
Talleres gratuitos de huertos urbanos y composta en Querétaro
A través de estas actividades, el municipio acerca herramientas para que las familias intervengan de manera positiva en su entorno. Los contenidos incluyen reforestación y huertos urbanos en la ciudad, dos ejes que permiten a los vecinos transformar patios, azoteas y áreas comunes en espacios productivos con impacto directo en la calidad del aire de su colonia.
La jornada también aborda la elaboración de composta casera y el manejo responsable de residuos sólidos, temas que, según la dependencia, favorecen la apropiación de espacios públicos y el trabajo colaborativo entre vecinos de una misma colonia. La Secretaría de Medio Ambiente destacó que estos contenidos buscan traducirse en rutinas permanentes, no en actividades aisladas.
¿Quién puede participar en los talleres ambientales?
Todas las actividades se realizan sin costo, lo que permite ampliar el acceso a la capacitación ambiental entre la ciudadanía. El municipio indicó que la convocatoria está abierta a familias interesadas en las comunidades sede y que la programación se difundirá a través de los canales oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y de la regiduría. La dependencia prevé sumar nuevas colonias conforme avance el calendario de intervenciones, en línea con la estrategia de sustentabilidad del municipio de Querétaro.