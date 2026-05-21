Tesoro sanciona 6 carteras Ethereum del Cártel de Sinaloa

México, 21 de mayo de 2026. —Cinco direcciones de Ethereum atribuidas a un solo operador y una sexta a su prestanombre familiar: ese es el rastro digital que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó este miércoles a la lista de sanciones SDN para asfixiar el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

La acción incluyó un restaurante de gorditas en Chihuahua y una empresa de seguridad como fachadas comerciales del esquema.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 11 personas y dos entidades vinculadas a la facción de Los Chapitos en una designación que persigue el dinero, no las drogas. El golpe acompaña la estrategia antidrogas 2026 presentada por la Casa Blanca el 4 de mayo y ocurre cinco días después de que dos exsecretarios sinaloenses pasaron a custodia federal estadounidense.

OFAC identificó al sinaloense Armando de Jesús Ojeda Avilés como el lavador principal de la facción tras el asesinato de su predecesor Mario Alberto Jiménez Castro, sancionado en 2023 por la misma actividad. Cinco de las seis carteras Ethereum incluidas en la designación se atribuyen a Ojeda Avilés. La sexta dirección quedó a nombre de Liliana Orozco Romero, identificada como prestanombre.

La mecánica es directa: cobradores en Estados Unidos recogen bulto de efectivo de ventas callejeras, lo convierten a criptomonedas y lo envían a México sin tocar bancos. El Tesoro sancionó además a Jesús Alonso Aispuro Félix —descrito como intermediario financiero principal— y a Rodrigo Alarcón Palomares, encargado del cobro físico en territorio estadounidense.

Gorditas Chiwas y Mamba Negra: las fachadas comerciales

El componente comercial del esquema operaba a través de dos negocios formalmente constituidos en México. El restaurante Gorditas Chiwas —con sede en Chihuahua— y la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. quedaron bloqueados como entidades designadas. Ambos negocios eran controlados por Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por cargamentos de cocaína, según el Tesoro estadounidense.

Las prestanombres Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero figuraban como titulares formales de los negocios. La estructura permitía dispersar las ganancias del criptolavado a través de operaciones aparentemente legales, según la imputación del 29 de abril que abrió el ciclo de presión contra el entorno político y financiero de Los Chapitos.

Sancionado Rol según OFAC Armando de Jesús Ojeda Avilés Lavador principal, 5 carteras Ethereum Jesús Alonso Aispuro Félix Intermediario financiero Rodrigo Alarcón Palomares Cobro de efectivo en EU Alfredo Orozco Romero Cobranza y control de fachadas Liliana Orozco Romero Prestanombre, 1 cartera Ethereum Amalia Margarita Romero Moreno Prestanombre Gorditas Chiwas (Chihuahua) Restaurante fachada Grupo Especial Mamba Negra Empresa de seguridad fachada

La segunda red sancionada el mismo día está encabezada por Jesús "Chuy" González Peñuelas, fugitivo con recompensa de 5 millones de dólares vigente desde enero de 2024. Bajo su mando fueron designados Cástulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha por traslado de efectivo entre Estados Unidos y México.

¿Por qué importan las criptomonedas en el lavado del cártel?

El uso de Ethereum permite mover ganancias del fentanilo en minutos entre direcciones digitales sin pasar por sistema bancario tradicional, lo que dificulta el rastreo si las autoridades no logran asociar la cartera a una identidad física. Sancionar la dirección directamente —no a la persona— bloquea futuras transacciones desde esa cartera específica con cualquier exchange que opere bajo jurisdicción estadounidense.

La acción fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF). Es la segunda designación de OFAC contra redes del Cártel de Sinaloa en menos de un mes: el 23 de abril sancionó a 23 personas y empresas vinculadas a redes asiáticas de precursores, incluida Karina Carrillo Torres por parentesco con Los Chapitos.

Los activos de los designados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y queda prohibido a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos, según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro. La sanción cierra los exsecretarios sinaloenses entregados —Mérida y Díaz Vega— y la persecución financiera de Los Chapitos dentro de un mismo expediente operativo.