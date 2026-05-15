Pinza cerrada: Mérida y Díaz, exfuncionarios de Rocha Moya, en EU

Los exsecretarios de Seguridad y Finanzas pasan a manos estadounidenses en menos de una semana.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, ambos acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, dirigió la dependencia entre noviembre de 2021 y febrero de 2024.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 15, 2026
Mariana Torres García

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México, 15 de mayo de 2026. —Dos exsecretarios del gabinete de Rubén Rocha Moya en Sinaloa pasaron a custodia federal estadounidense en menos de una semana.

El general retirado Gerardo Mérida Sánchez está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el lunes, según registros desclasificados el jueves, y este viernes el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega se entregó en Nueva York, confirmó el periodista Carlos Loret de Mola. Ambos figuran entre los diez acusados el 29 de abril por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos nexos con Los Chapitos.

Mérida Sánchez, de 66 años, cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona el 11 de mayo y quedó bajo custodia del Servicio de Marshalls, informó el Gabinete de Seguridad federal. Un juez en Tucson lo presentó al día siguiente y fue trasladado a Nueva York, donde comparece este viernes en Manhattan.

La acusación del Distrito Sur de Nueva York lo señala de recibir más de 100 mil dólares mensuales de Los Chapitos y de alertar al menos diez redadas a laboratorios durante 2023.

"Pinza cerrada", escribió Loret de Mola en su cuenta oficial de X al confirmar la entrega de Díaz Vega, exempresario inmobiliario que dirigió la Secretaría de Administración y Finanzas entre noviembre de 2021 y febrero de 2024.

Reportes atribuidos a fuentes estadounidenses señalan que el exfuncionario, de 50 años, habría sido detenido previamente en un consulado de EU en Europa y trasladado a Nueva York. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla no se ha pronunciado sobre la entrega. El Departamento de Justicia tampoco ha emitido confirmación oficial.

La acusación del 29 de abril atribuye a Díaz Vega haberse desempeñado como enlace entre Rocha Moya y los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Según el expediente, antes de las elecciones estatales de junio de 2021 entregó a Iván y Alfredo Guzmán Salazar nombres de candidatos opositores para intimidarlos.

Los diez acusados enfrentan cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años, salvo Juan Valenzuela Millán, con pena mínima obligatoria de cadena perpetua por el asesinato de una fuente de la DEA.

Quedan ocho de los diez acusados por la causa 1:23-cr-1800 sin pasar a custodia, entre ellos el propio Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. La Fiscalía General de la República mantiene la investigación interna paralela sobre los hechos, mientras Claudia Sheinbaum dijo este viernes desconocer información sobre un presunto bloqueo de cuentas del exgobernador.

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