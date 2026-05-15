Vuelca camioneta contra muro de contención en Junípero Serra

Protección Civil municipal atiende el accidente; no precisó si hubo personas lesionadas en el hecho

Volcadura de camioneta sobre Anillo Vial Fray Junípero Serra a la altura de Paseos del Pedregal en Querétaro

Personal de Protección Civil municipal atiende la volcadura de una camioneta sobre el Anillo Vial Fray Junípero Serra.

Foto: PC Querétaro.
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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo May 15, 2026
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Querétaro, 15 de mayo de 2026.- Una camioneta volcó y se impactó contra un muro de contención sobre el Anillo Vial Fray Junípero Serra, a la altura de la colonia Paseos del Pedregal, en la zona nororiente de la capital queretana.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro confirmó el incidente y pidió a los automovilistas moderar su velocidad al circular por la vialidad y atender las indicaciones del personal de emergencia desplegado en el punto.

El hecho generó afectación a la circulación en la zona. La dependencia no precisó si hubo personas lesionadas, el grado de daños materiales registrados ni el cierre total o parcial de carriles para realizar las maniobras de retiro de la unidad.

La Coordinación Municipal de Protección Civil llamó a respetar los límites de velocidad y obedecer al personal operativo para evitar hechos viales adicionales en la vialidad.

sucesos seguridad accidente

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