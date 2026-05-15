Ciudad de México, 15 de mayo de 2026. —La dinastía Aguilar volvió a quedar bajo escrutinio público durante las últimas dos semanas. Un fragmento de entrevista de 2019 con el programa Sale el Sol regresó a circular en redes sociales y reposicionó la grieta entre Leonardo Aguilar, hijo menor de Pepe Aguilar, y su medio hermano mayor Emiliano.

En el video resurgido, Leonardo descartó la incorporación de Emiliano al show Jaripeo sin Fronteras con declaraciones cargadas de ironía. "Emiliano no canta, no entretiene, así que no lo van a ver en Jaripeo sin Fronteras", dijo el cantante en aquel momento, según el reporte de TV Notas y la verificación posterior de Infobae.

El contexto del resurgimiento no es casual. El material se viralizó en medio de la polémica por la presunta separación y posterior reconciliación de Ángela Aguilar con Christian Nodal, episodio que ya había generado tensión pública en la familia.

La narrativa de los internautas reposicionó el material como evidencia adicional de un trato diferenciado entre los hijos de Pepe Aguilar.

Emiliano nació del matrimonio con Carmen Treviño, la primera esposa del cantante; Ángela, Leonardo y Aneliz son fruto de la unión con Aneliz Álvarez, esposa actual de Pepe.

La explicación que dio Leonardo en 2019 fue larga y específica. "¿Haciendo qué? No, es que le dije... no es un juego. Jaripeo sin Fronteras es una producción de cientos de miles de dólares. Los caballos que se usan, la gente que los cuida a cada uno, sus peluqueros, sus veterinarios, sus camiones. Nuestro trabajo es entretener, pero es un trabajo", argumentó el menor de los Aguilar entre risas.

La conductora Joanna Vega-Biestro lo interrumpió entonces para señalar el tono. Le pidió que aprendiera a ser políticamente más correcto al hablar de su hermano mayor.

¿Qué otros episodios involucran a Leonardo y Emiliano Aguilar?

El conflicto público entre los medios hermanos acumula varios capítulos verificables. Uno de los más recientes ocurrió a fines de agosto de 2025, cuando en la cuenta de Instagram de Gordo Aguilar, la mascota de la familia, apareció una imagen comparando a Emiliano con un perro.

La publicación se eliminó horas después. Aneliz Álvarez, esposa de Pepe, la había compartido en su cuenta; su hija Aneliz Aguilar hizo lo mismo y Leonardo dejó un comentario celebrando el contenido, según la cobertura de Milenio. Emiliano respondió con un fotomontaje colocando rostros de la familia sobre cuerpos de perros y publicó un mensaje directo contra Leonardo: "Tú y yo no somos iguales, perrito, entiende".

En septiembre de 2025, Leonardo se burló de Emiliano en pleno concierto pidiéndole a su público que no lo confundiera "con el otro Aguilar". La respuesta de Emiliano fue una advertencia pública sobre evitar la confrontación física, según el reporte de Imagen Zac.

Hasta el momento de la redacción, ni Leonardo Aguilar ni representantes de Pepe Aguilar han emitido postura sobre el resurgimiento del video de 2019.