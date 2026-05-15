Ciudad de México, 15 de mayo de 2026. —Wendy Guevara apareció en el programa Hoy de Televisa el miércoles 13 de mayo de 2026 para suplir temporalmente a Nicola Porcella en el reality Hoy soy el chef, donde el peruano compite haciendo pareja con Omar Fierro. La sustitución se extiende solo por la semana, mientras Porcella atiende asuntos familiares no precisados en Lima. La aparición de Guevara llega en pleno repunte mediático: días antes confirmó su regreso a La Casa de los Famosos México 2026 como conductora de pregalas y postgalas junto a Ricardo Margaleff.

La integración fue más una rotación operativa que un anuncio editorial. Porcella lo adelantó él mismo a inicios de semana sin revelar el nombre del reemplazo. "Esta semana que viene no voy a estar por un tema familiar, tengo que viajar a Perú, pero voy a tener un gran reemplazo", anunció el conductor, según la cobertura de TV Notas. Hasta ese momento, la producción del matutino no había confirmado quién entraría al lugar del peruano en el segmento culinario que ya cumple varias semanas al aire.

El regaño que opacó la aparición

El jueves 14 de mayo, durante la competencia de cocina, la influencer recibió una observación en vivo de la jueza Teresa Rodríguez. La pareja Guevara-Fierro había preparado sushi para evaluación. Cuando la jueza degustaba el platillo sin mostrar entusiasmo, Guevara intervino con tono ligero: "Póngale soyita para que le sepa mejor". La respuesta llegó seca: "A la otra tampoco le puse soya, entonces voy a evaluar en igualdad de circunstancias", contestó Rodríguez, según el reporte difundido por TV Notas. El momento generó gestos visibles de incomodidad por parte de la influencer.

¿Cuándo regresa Wendy Guevara a La Casa de los Famosos México?

La cuarta temporada del reality que la consagró en 2023 aún no tiene fecha confirmada de inicio. Las previsiones internas apuntan a julio o agosto de 2026, después de que concluya la fase de grupos del Mundial de Futbol. Guevara confirmó hace dos semanas que ya firmó contrato para regresar como conductora de pregalas y postgalas, función que comparte con Ricardo Margaleff.

Polémica adicional: el cobro de 200 mil pesos por entrevista

En paralelo a la aparición en Hoy, Wendy Guevara enfrenta un señalamiento del creador de contenido Óscar Zazueta, conocido como Compa Ozz. En el podcast Hágale como quiera, Zazueta afirmó que la influencer le pidió 200 mil pesos por una entrevista cuando emergió de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. "La única persona que me ha cobrado por quererla entrevistar fue Wendy Guevara", declaró el podcaster, según La Razón.

Hasta el cierre de esta edición, Wendy Guevara no se había pronunciado sobre los señalamientos económicos. Su participación en Hoy soy el chef concluye con la eliminación programada para el viernes 15 de mayo, salvo que Nicola Porcella adelante su regreso de Perú.