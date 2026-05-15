Olivia Collins arremete contra Imelda Tuñón: "no piensa"

Ciudad de México, 15 de mayo de 2026. —"No piensa, como que la cabeza no le da." Con esa declaración pública, la actriz Olivia Collins, exhabitante de La Casa de los Famosos México y amiga cercana de Maribel Guardia, entró al conflicto legal entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa, según la entrevista publicada por TV Notas. Collins cuestionó que la viuda de Julián Figueroa haya hecho públicas acusaciones de presunto abuso contra el cantante regional mexicano sin presentar pruebas. La declaración llega tres meses después de que se filtrara una conversación en la que Tuñón vincula a su difunto esposo con un señalamiento contra su medio hermano.

El conflicto opera en varios frentes simultáneos. José Manuel Figueroa confirmó hace semanas una demanda por difamación contra Tuñón. "O me comprueba o que pague", declaró el cantante a la prensa cuando se hizo público el proceso, según el reporte de TV Notas. En entrevista posterior, el intérprete sostuvo que la viuda no ha medido el daño provocado por el audio filtrado. "Cuando yo me muera va a haber muchos que van a pensar que realmente fue así, por más que yo lo diga", afirmó.

Collins fue específica al señalar que la principal afectada no es ninguna de las partes en pleito sino el menor José Julián, hijo de Tuñón y del difunto Julián Figueroa. La actriz consideró que Tuñón necesita ayuda y deseó que la guerra de declaraciones termine. Sus palabras generaron división inmediata en redes sociales, donde un sector respaldó la postura y otro consideró que la actriz no debería intervenir en un proceso ajeno, aún siendo amiga de la familia.

¿Cuál es el origen del conflicto entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa?

La controversia se desató cuando se hizo pública una conversación en la que Tuñón asegura que Julián Figueroa habría sido presuntamente víctima de abuso por parte de su medio hermano José Manuel. Maribel Guardia, suegra de Tuñón, también quedó señalada en el audio. El cantante regional mexicano negó las acusaciones y procedió legalmente. La custodia provisional del menor fue regresada a Tuñón hace meses tras un periodo bajo cuidado de Maribel Guardia. El proceso judicial sigue abierto.

Hasta el momento, José Manuel Figueroa no ha emitido postura pública sobre las declaraciones específicas de Olivia Collins.