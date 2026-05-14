Detienen a vendedor con orden por fraude en Jardines de la Hacienda

Vendedor con orden por fraude cayó en Querétaro tras revisión de camioneta con documentos falsos.

Detenido por fraude vehicular en colonia Jardines de la Hacienda, Querétaro capital, tras revisión policial

Elementos policiales aseguran a vendedor con orden de aprehensión por fraude tras intervención en colonia Jardines de la Hacienda.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de mayo de 2026. —Un hombre con orden de aprehensión vigente por fraude fue detenido en la colonia Jardines de la Hacienda, en Querétaro capital, luego de que una mujer pidiera apoyo policial para verificar la camioneta que él le ofrecía a través de redes sociales.

La revisión derivada del patrullaje cibernético confirmó que la unidad portaba documentos falsos y que el vendedor ya era requerido por una autoridad judicial. Quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para definir su situación jurídica.

La intervención derivó del patrullaje cibernético, herramienta que monitorea ofertas irregulares en plataformas digitales. La operación se inscribe en una tendencia documentada en Querétaro, donde la autoridad ha alertado por documentos falsos en redes sociales y detenido a personas que ofrecen trámites vehiculares apócrifos.

La fuente oficial no precisó el monto del fraude, la marca de la camioneta ni la fecha exacta de la intervención. Tampoco se informó la identidad del detenido al cierre de la edición.

De acuerdo con la versión oficial, la mujer acordó encontrarse con el vendedor para revisar el vehículo y, como medida preventiva, requirió la presencia de elementos de seguridad antes de cerrar la operación.

Detenido por fraude vehicular en colonia Jardines de la Hacienda, Quer\u00e9taro capital, tras revisi\u00f3n policial Elementos policiales aseguran a vendedor con orden de aprehensión por fraude tras intervención en colonia Jardines de la Hacienda.

Al verificar documentación y placas, los oficiales detectaron papeles apócrifos, un patrón similar al de otros casos recientes vinculados a proceso por documentación falsa.

La consulta a bases de datos arrojó la orden de aprehensión vigente contra el vendedor por el delito de fraude, lo que derivó en su aseguramiento en el sitio y traslado al Ministerio Público.

Patrón documentado de fraude vehicular por redes en Querétaro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha emitido en meses recientes alertas dirigidas a la población para evitar caer en redes de gestores que operan en plataformas digitales y ofrecen documentación vehicular apócrifa. La dependencia ha reportado avances en sus operativos vinculados a uso de documentos falsos en la zona metropolitana.

El uso de redes sociales como canal de captación de víctimas es un patrón identificado por las autoridades desde hace al menos cuatro años en compraventa de autos y trámites de licencias.

¿Cómo verificar un vehículo antes de comprarlo por redes sociales?

Verificar el reporte en la página oficial del Repuve, contrastar el número de serie del vehículo (NIV) con la factura, exigir identificación oficial al vendedor y constatar que la dirección donde se entrega coincida con la registrada son acciones recomendadas para prevenir fraudes.

La labor preventiva de la Policía Cibernética se complementa con la línea de emergencias 911 y los buzones de denuncia anónima del estado.

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