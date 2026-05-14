Ariadna Montiel oficializa alianza Morena-PVEM-PT rumbo a elecciones 2027

La presidenta nacional de Morena confirmó la continuidad del bloque oficialista de cara a 2027.

Ariadna Montiel Reyes oficializa la continuidad de la alianza Morena-PVEM-PT rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, confirmó la continuidad del bloque oficialista para 2027.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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México, 14 de mayo de 2026. —La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, oficializó la continuidad de la alianza entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo de cara a las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovarán la Cámara de Diputados, 16 gubernaturas y miles de cargos locales en todo el país.

El anuncio mantiene la estructura del bloque que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al gobierno federal en 2024.

La alianza, conocida como Sigamos Haciendo Historia en sus versiones recientes, replica el formato de los ciclos electorales 2021 y 2024, en los que el bloque oficialista capitalizó el efecto coordinador de la candidatura única en distritos federales y locales.

}La definición se da diez meses antes del arranque formal del proceso electoral 2027 y dos semanas después de que el INE inició la fase técnica de cronograma.

Las elecciones de 2027 incluirán las gubernaturas de Querétaro, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. La definición de candidaturas por entidad se decidirá entre el segundo semestre de 2026 y el primer trimestre de 2027.

Reacomodo interno y candidaturas

La oficialización de la alianza abre formalmente el reacomodo de las dirigencias estatales del bloque oficialista, que en algunos estados arrastra disputas internas no resueltas desde 2024. La estructura partidista de Morena enfrenta en paralelo una agenda de descalificaciones desde la oposición.

La senadora Lilly Téllez sostuvo durante la semana un discurso de denuncia por presunta captura institucional en Sinaloa, y Federico Döring del PAN escaló las críticas contra Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza por las acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos.

¿Qué cargos se votarán en 2027?

Además de las gubernaturas, se renovarán 500 diputaciones federales, 32 congresos locales completos, presidencias municipales en gran parte del país y miles de regidurías.

Es la elección intermedia más amplia desde la reforma político-electoral de 2014. La definición de los métodos de selección de candidaturas dentro del bloque será otro de los puntos sensibles de la negociación entre las tres dirigencias partidistas.

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