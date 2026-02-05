Partido Verde pide instalar mesa política con Morena y PT en Querétaro

Ricardo Astudillo propone dar continuidad a coalición de 2024 y construir candidatura común para la gubernatura.

Ricardo Astudillo dirigente del Partido Verde Ecologista propone alianza Morena PT Verde en Querétaro para elecciones

Ricardo Astudillo, dirigente del PVEM en Querétaro y diputado federal, durante entrevista sobre la alianza local.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 05, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 5 de febrero de 2026. — El dirigente del Partido Verde Ecologista en Querétaro, Ricardo Astudillo, propuso instalar una mesa política local con Morena y el Partido del Trabajo para dar continuidad a la alianza que, aseguró, funcionó en las elecciones de 2024 y construir una candidatura común rumbo a la gubernatura del estado.

El llamado ocurre luego de que las dirigencias nacionales de los tres partidos firmaran un acuerdo de unidad con miras a los próximos procesos electorales.

La alianza entre Morena, PT y PVEM a nivel federal ha sido la base electoral de la Cuarta Transformación en los últimos comicios. En Querétaro, sin embargo, la coalición no logró arrebatar la gubernatura al PAN en 2021, lo que convierte el próximo proceso en una prueba clave para medir el alcance de esta alianza en territorio panista.

Astudillo consideró que el acuerdo nacional debe replicarse en el ámbito local desde este año.

"Yo como dirigente del Partido Verde hago un llamado a que también empecemos a trabajar, a procesar en el ámbito local con las dirigencias tanto del PT como de Morena", señaló el también diputado federal.

Indicó que Querétaro debe avanzar en acuerdos y procesos internos que permitan definir una estrategia conjunta, no solo para la gubernatura sino también para municipios y distritos donde pueda construirse una coalición amplia.

Sobre el método de selección de candidatos, Astudillo precisó que aún no se define el procedimiento con el que se elegirán abanderados en las 17 gubernaturas que estarán en disputa.

Su partido, indicó, permanecerá atento a las reglas que establezca el ámbito nacional. Reconoció que dentro de Morena existe una amplia baraja de perfiles interesados en la candidatura por Querétaro, pero insistió en que el procedimiento será determinante para definir quién encabece el proyecto.

Astudillo niega ruptura de alianza Morena PT Verde en Querétaro

Respecto a las diferencias que se han señalado en el Congreso local —donde legisladores de Morena han cuestionado que el Verde no siempre acompaña todas sus iniciativas—, Astudillo rechazó que exista ruptura entre ambos partidos.

Aseguró que el PVEM ha respaldado de manera total las propuestas vinculadas con la Cuarta Transformación en el Congreso.

"No hay una sola iniciativa que haya presentado un diputado o diputada de Morena que el Verde no lo haya acompañado", puntualizó. Agregó que su partido ha votado "absolutamente todas las iniciativas" presentadas por el grupo parlamentario de Morena en la legislatura local.

El documento firmado a nivel nacional, aunque enfocado en el ámbito federal, abre la puerta para que en Querétaro se analicen también las alcaldías y distritos donde la coalición de los tres partidos pueda competir con mayor fuerza en los próximos comicios.

gobiernopoliticapvemmorenapt

Reciente

Citlali Hernández, secretaria federal de las Mujeres, durante visita a Querétaro por despenalización del aborto 2026
Querétaro

Congreso de Querétaro en desacato por no despenalizar aborto: Citlali Hernández

Secretaría de las Mujeres anuncia diálogo con legisladores queretanos y no descarta ruta jurídica para cumplir mandato de la SCJN.

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, durante mensaje por aniversario de la Constitución México 2026
Querétaro

Constitución abraza diversidad y amplía derechos: Hugo Aguilar Ortiz

Presidente de la SCJN reconoce avances en derechos indígenas, igualdad y reforma judicial en aniversario constitucional.

Zona de Jesús María en El Marqués donde se ubicaría la estación del tren México-Querétaro sobre la carretera federal 210
Municipios

Estación del tren México-Querétaro se ubicaría en Jesús María, El Marqués

Gobierno estatal y municipio preparan plan de movilidad ante reubicación de estación ferroviaria.

Pancho Domínguez Servién habla sobre aspirantes del PAN a la gubernatura de Querétaro 2027 tras salida de Del Prete
Querétaro

"Siguen cuatro jugando": Pancho Domínguez sobre candidatura del PAN en Querétaro

Domínguez Servién descarta más bajas tras salida de Del Prete y señala que decisión final recae en el gobernador Kuri.