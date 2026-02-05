Querétaro, 5 de febrero de 2026. — El dirigente del Partido Verde Ecologista en Querétaro, Ricardo Astudillo, propuso instalar una mesa política local con Morena y el Partido del Trabajo para dar continuidad a la alianza que, aseguró, funcionó en las elecciones de 2024 y construir una candidatura común rumbo a la gubernatura del estado.

El llamado ocurre luego de que las dirigencias nacionales de los tres partidos firmaran un acuerdo de unidad con miras a los próximos procesos electorales.

La alianza entre Morena, PT y PVEM a nivel federal ha sido la base electoral de la Cuarta Transformación en los últimos comicios. En Querétaro, sin embargo, la coalición no logró arrebatar la gubernatura al PAN en 2021, lo que convierte el próximo proceso en una prueba clave para medir el alcance de esta alianza en territorio panista.

Astudillo consideró que el acuerdo nacional debe replicarse en el ámbito local desde este año.

"Yo como dirigente del Partido Verde hago un llamado a que también empecemos a trabajar, a procesar en el ámbito local con las dirigencias tanto del PT como de Morena", señaló el también diputado federal.

Indicó que Querétaro debe avanzar en acuerdos y procesos internos que permitan definir una estrategia conjunta, no solo para la gubernatura sino también para municipios y distritos donde pueda construirse una coalición amplia.

Sobre el método de selección de candidatos, Astudillo precisó que aún no se define el procedimiento con el que se elegirán abanderados en las 17 gubernaturas que estarán en disputa.

Su partido, indicó, permanecerá atento a las reglas que establezca el ámbito nacional. Reconoció que dentro de Morena existe una amplia baraja de perfiles interesados en la candidatura por Querétaro, pero insistió en que el procedimiento será determinante para definir quién encabece el proyecto.

Astudillo niega ruptura de alianza Morena PT Verde en Querétaro

Respecto a las diferencias que se han señalado en el Congreso local —donde legisladores de Morena han cuestionado que el Verde no siempre acompaña todas sus iniciativas—, Astudillo rechazó que exista ruptura entre ambos partidos.

Aseguró que el PVEM ha respaldado de manera total las propuestas vinculadas con la Cuarta Transformación en el Congreso.

"No hay una sola iniciativa que haya presentado un diputado o diputada de Morena que el Verde no lo haya acompañado", puntualizó. Agregó que su partido ha votado "absolutamente todas las iniciativas" presentadas por el grupo parlamentario de Morena en la legislatura local.

El documento firmado a nivel nacional, aunque enfocado en el ámbito federal, abre la puerta para que en Querétaro se analicen también las alcaldías y distritos donde la coalición de los tres partidos pueda competir con mayor fuerza en los próximos comicios.