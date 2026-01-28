Felifer Macías agradeció mención de Kuri para gubernatura

El presidente municipal de Querétaro señaló que su prioridad es cumplir con el encargo actual y concentrarse en gobernar la capital con resultados verificables antes de cualquier decisión electoral futura.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante declaraciones sobre sucesión gubernamental

Felifer Macías Olvera, alcalde de Querétaro, durante declaraciones sobre consideraciones del gobernador Mauricio Kuri González en el escenario de sucesión.

Querétaro, 28 de enero de 2026. - El presidente municipal de la capital, Felifer Macías Olvera, agradeció al gobernador Mauricio Kuri González por mencionarlo entre los posibles candidatos a sucederlo en la gubernatura de Querétaro en 2027, aunque aclaró que su prioridad es cumplir con el encargo actual.

El alcalde señaló que la mejor forma de responder a esa consideración es con trabajo verificable y resultados en el gobierno municipal. "La mejor carta de presentación de cualquier servidor público es cumplir con el encargo que le fue otorgado por la confianza de las y los queretanos", indicó.

Macías Olvera explicó que su responsabilidad es concentrarse en hacer el mejor gobierno en la historia del municipio, con cercanía a la gente y eficiencia en las acciones.

El funcionario aclaró que no presta atención a encuestas, columnas ni especulaciones, ya que su enfoque está puesto en cumplir los compromisos asumidos con la ciudad.

El pronunciamiento del presidente municipal se produce mientras diversos actores políticos del PAN especulan sobre la sucesión en el gobierno estatal.

Kuri González ha mencionado públicamente a Felifer Macías como uno de los perfiles con mayor proyección dentro del partido para la contienda de 2027, junto con otros funcionarios estatales y federales.

Alcalde capitalino descarta distracciones antes de 2027

El funcionario municipal precisó que está más cerca el Mundial de Fútbol que las elecciones estatales de 2027, por lo que considera que aún no es momento de decidir sobre aspiraciones políticas futuras. "Es tiempo de trabajar y dar resultados, sin distracciones", subrayó Macías Olvera.

El alcalde confirmó que su futuro político está en manos del gobernador del estado y de la evaluación ciudadana.

Reiteró que su tarea es clara: fortalecer un gobierno municipal con resultados verificables y cumplir con la responsabilidad que le corresponde ejercer durante el periodo 2024-2027 en la capital queretana.

