Mar 10, 2026
Querétaro, 10 de marzo de 2025. —Una reforma a la Ley Electoral de Querétaro permitiría que las asociaciones políticas estatales celebren acuerdos de participación con partidos, postulen candidatos y definan agendas de gobierno de cara al proceso electoral de 2027.

La iniciativa, presentada ante la LXI Legislatura por el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, e integrante del grupo legislativo de MORENA, propone además reducir el mínimo de afiliados a mil personas y habilitar herramientas digitales para el registro ciudadano.

Actualmente, las asociaciones políticas estatales funcionan con requisitos de afiliación que el legislador considera excesivos, lo que limita la creación de nuevos grupos y reduce su capacidad de incidencia real en los procesos electorales.

La propuesta surge en un contexto donde la Comisión de Gobernación retomará próximamente el análisis de diversas iniciativas de reforma electoral pendientes, tanto de legisladores locales como del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Entre los cambios específicos, la iniciativa plantea establecer un mínimo de mil personas afiliadas sin exigencia de distribución porcentual por municipio, un umbral que sustituiría los requisitos vigentes.

También propone que las asociaciones acrediten al menos el 0.13 por ciento del padrón electoral local cada tres años para mantener su registro, y que demuestren representación orgánica en al menos cuatro municipios y tres distritos locales.

El mecanismo central de la reforma son los denominados "Acuerdos de Participación Política", una figura jurídica que permitiría a las asociaciones aparecer con su nombre y emblema en la propaganda electoral de los partidos con los que se alíen. Bajo este esquema, las asociaciones políticas en Querétaro podrían integrar equipos de campaña y participar en la definición de agendas de gobierno.

Asociaciones políticas buscan salir del papel con reforma en Querétaro

Piedragil Ortiz señaló que el objetivo es eliminar la rigidez que mantiene a estas organizaciones como figuras estáticas. "Pareciera que estas asociaciones solamente son de escritorio, son un florero", expresó el legislador, quien consideró que existe un déficit en la participación de estos grupos frente al predominio de los partidos políticos en los procesos electorales del estado.

La propuesta incluye también la implementación de herramientas digitales para que los ciudadanos se afilien de manera segura, rápida y con protección de datos personales. El diputado morenista afirmó que la iniciativa busca contribuir a que las asociaciones políticas estatales se conviertan en entidades de participación ciudadana con voz en la vida pública de Querétaro, rumbo a las elecciones de 2027.

