Clima en Querétaro: heladas y hasta 31°C este miércoles

Conagua pronostica bancos de niebla en zonas altas y ambiente caluroso por la tarde en la entidad.

Pronóstico del clima en Querétaro para el 25 de febrero de 2026 con temperaturas mínimas y máximas por estación meteorológica

La Conagua monitorea un nuevo frente frío que impactará al norte del país entre jueves y viernes.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 25 de febrero de 2026. — La capital queretana registrará un contraste térmico notable este miércoles, con una temperatura mínima de 9°C durante la madrugada y una máxima de 31°C por la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan lluvias en la entidad, aunque las zonas altas podrían presentar heladas y bancos de niebla durante las primeras horas del día.

En las últimas 24 horas, las estaciones meteorológicas del estado confirmaron la ausencia total de precipitaciones. La mínima más baja se registró en San Ildefonso con apenas 1.0°C, mientras que Peñamiller alcanzó la máxima con 30.0°C. El Observatorio Querétaro marcó 9.8°C de mínima y 25.4°C de máxima durante la jornada previa.

El pronóstico para el clima en Querétaro hoy 25 de febrero anticipa vientos del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

La Conagua advirtió que estas ráfagas tienen potencial para derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas expuestas, por lo que recomendó precaución a conductores y peatones.

Los bancos de niebla representan otro factor de riesgo, ya que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas de la entidad durante la mañana.

Las heladas se concentrarán en zonas serranas, donde las temperaturas mínimas oscilan entre -5 y 0°C en puntos como San Ildefonso y Derivadora San José.

Frente frío se aproxima a México; Querétaro en alerta

A nivel nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera genera ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y occidente del país.

Estados como Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas registrarán máximas de entre 40 y 45°C. El Servicio Meteorológico Nacional informó que monitorea la aproximación de un nuevo frente frío al norte del territorio, el cual provocará vientos fuertes en la región entre jueves y viernes.

Para Querétaro, la temperatura máxima de 35 a 40°C aplica a nivel estatal, mientras que la ciudad capital se mantendrá en un rango más moderado.

En la Mesa Central, donde se ubica la entidad, el ambiente por la tarde será cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado sin posibilidad de precipitaciones.

Estación

Mínima (°C)

Máxima (°C)

San Ildefonso

1.0

21.0

Derivadora San José

1.5

27.0

El Batán

5.0

25.0

El Pueblito

6.0

25.0

Juriquilla

7.0

27.0

Carrillo

8.0

26.0

Jalpan

8.5

29.0

Peñamiller

9.0

30.0

Observatorio Querétaro

9.8

25.4

Temperaturas registradas en las últimas 24 horas en estaciones de Querétaro. Fuente: Conagua/SMN.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Querétaro?

La Conagua sugiere abrigarse bien durante las primeras horas de la mañana, especialmente quienes transiten por zonas serranas del estado. Por la tarde, se recomienda hidratación constante y evitar exposición prolongada al sol.

Conductores que circulen por carreteras de la entidad deben considerar la posible presencia de niebla y reducir velocidad en tramos elevados.

medio ambienteclimafrente fríotemporada invernal

