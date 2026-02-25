Cuaresma golpea ventas de carne en mercados de San Juan del Río

Comerciantes de cárnicos reportan descenso mientras vendedores de mariscos registran mejores ventas que años anteriores.

Comerciantes de carne y mariscos en mercados de San Juan del Río enfrentan efectos contrastantes de la Cuaresma 2026 en sus ventas

Tablajeros de mercados de abasto familiar en San Juan del Río reportan caída en ventas de res y cerdo por Cuaresma

(depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 25 de febrero de 2026. —La temporada de Cuaresma reconfiguró la dinámica comercial en los mercados de San Juan del Río, donde tablajeros reportan una disminución considerable en las ventas de carne de res y cerdo, mientras que comerciantes de productos del mar registran un repunte que supera las cifras de años anteriores.

El contraste se acentúa los viernes, cuando la tradición católica orienta el consumo familiar hacia pescados y mariscos.

Comerciantes del ramo cárnico en mercados de abasto familiar del municipio señalaron que la baja en las ventas de carne en San Juan del Río por Cuaresma golpea directamente sus ingresos semanales.

La caída en la demanda de res y cerdo, los dos productos de mayor rotación durante el resto del año, obliga a varios tablajeros a reducir los volúmenes de compra con proveedores para evitar pérdidas por mercancía sin vender.

Los viernes representan la jornada más difícil para los expendedores de carne. Mientras en semanas regulares mantienen un flujo constante de compradores, durante la Cuaresma la clientela se reduce de forma notable.

Comerciantes de carne y mariscos en mercados de San Juan del R\u00edo enfrentan efectos contrastantes de la Cuaresma 2026 en sus ventas Tablajeros de mercados de abasto familiar en San Juan del Río reportan caída en ventas de res y cerdo por Cuaresma. rotativo.com.mx

Algunos locatarios han comenzado a diversificar su oferta e incorporar productos del mar como alternativa para compensar la merma en sus ganancias.

Mariscos y pescados repuntan en mercados de San Juan del Río

En contraste con la situación de los tablajeros, comerciantes de mariscos y pescados experimentan una temporada favorable.

Tanto en la Central de Abastos como en mercados locales y restaurantes especializados en productos del mar, los vendedores coinciden en que sus ventas han mejorado respecto a las mismas fechas de años anteriores.

El repunte beneficia a toda la cadena comercial ligada a los productos marinos en el municipio. Restaurantes de mariscos reportan mayor afluencia de comensales, mientras que en los puntos de venta al menudeo la demanda de especies como tilapia, camarón y filete de pescado se ha incrementado.

Comerciantes de carne y mariscos en mercados de San Juan del R\u00edo enfrentan efectos contrastantes de la Cuaresma 2026 en sus ventas Tablajeros de mercados de abasto familiar en San Juan del Río reportan caída en ventas de res y cerdo por Cuaresma. (depositphotos)

Los comerciantes de la Central de Abastos de San Juan del Río atribuyen la mejoría a una mayor disposición de gasto de las familias este año.

La dinámica genera un reacomodo temporal en los centros de abasto sanjuanenses. Mientras los pasillos de cárnicos registran menor movimiento los viernes, las secciones de pescados y mariscos concentran filas de compradores que buscan opciones para cumplir con la tradición cuaresmal.

Algunos tablajeros con más experiencia reconocen el ciclo y ya tienen contemplada la baja como parte de su planeación anual de ventas.

La Cuaresma 2026 se extenderá hasta Semana Santa en abril, periodo durante el cual se espera que la tendencia se mantenga.

Para los comerciantes de productos del mar, las próximas semanas representan la mejor temporada del año, en tanto que los expendedores de carne confían en que los días entre semana sostengan un consumo suficiente para equilibrar sus finanzas hasta el cierre del periodo.

comercionegocioscuaresmatradiciones y costumbres

Reciente

Tractocamión asegurado con 30 mil litros de hidrocarburo ilícito en Loma Linda, San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

Caen con 30 mil litros de hidrocarburo ilícito en San Juan del Río

Policía municipal detiene a operador sin licencia con documentación falsificada en Loma Linda.

Jornada de seguridad y reclutamiento de policía municipal en Palma de Romero, San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

San Juan del Río busca reclutamiento de policías en comunidades rurales

Municipio amplía recorridos comunitarios a tres días por semana a partir de abril con módulos de atención y reclutamiento.

Elementos de la Policía Municipal durante operativo por robo de motocicleta y celular en San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

Detienen a hombre por robo de motocicleta y celular en San Juan del Río

Fiscalía vincula a proceso a detenido por robo simple en San Juan del Río.

Rueda de prensa de bancada de Morena en Congreso de Querétaro sobre reforma judicial al Poder Judicial local 2026
Legislatura

Morena niega bloqueo a reforma judicial en Querétaro y pide ordenar proceso

Bancada guinda exige definir ruta jurídica antes de sesionar; se requieren 17 de 25 votos para aprobar cambios constitucionales