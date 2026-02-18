San Juan del Río, 18 de febrero de 2026. — La Fiscalía General del Estado reveló que entre los bienes asegurados durante los cateos simultáneos en San Juan del Río se encuentran vehículos de reciente modelo y alta gama, placas vehiculares de distintos estados, documentación, equipos de comunicación, numerario en efectivo y joyería.
El operativo se ejecutó bajo la estrategia Sinergia por Querétaro con la participación de más de 100 elementos de corporaciones estatales y federales.
Como informó previamente este medio, los cateos simultáneos en San Juan del Río representaron un duro golpe al crimen organizado con el aseguramiento de cuatro inmuebles que presuntamente operaban como fachada para actividades ilícitas.
Entre los bienes asegurados se encuentran vehículos de reciente modelo, placas vehiculares de distintos estados y equipos de comunicación. Foto: FGE Querétaro.
Ahora, el comunicado oficial de la Fiscalía precisa el alcance de lo decomisado y las corporaciones involucradas en el despliegue.
Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y policial de la Fiscalía, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal de Querétaro. La coordinación entre las cuatro corporaciones permitió ejecutar de forma simultánea los nueve cateos sin que los involucrados se pudieran ocultar o trasladar evidencias.
Vehículos de alta gama y placas de otros estados entre lo asegurado en San Juan del Río
La presencia de unidades de alta gama y placas vehiculares de diversas entidades sugiere que la red desmantelada no limitaba sus operaciones ilícitas a San Juan del Río.
Los equipos de comunicación asegurados serán clave para que las autoridades reconstruyan la estructura logística del grupo y determinen posibles vínculos con otras regiones del país.
El numerario en efectivo y la joyería decomisados se suman a los indicios que serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente. Todo el material será sometido a análisis pericial para fortalecer las líneas de investigación que dieron origen al operativo.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha precisado el número de personas detenidas durante las acciones ni ha revelado cifras exactas sobre la cantidad de vehículos asegurados, aunque fuentes de la dependencia aseguraron a rotativo que en almenos 12 cateos, 114 vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía.
Las investigaciones permanecen abiertas y no se descarta que se giren órdenes de aprehensión conforme avance el análisis de la evidencia recabada.
La Fiscalía General del Estado señaló que las acciones forman parte de su estrategia para combatir delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de la población mediante operativos coordinados que permitan el esclarecimiento de los hechos en San Juan del Río y el acceso a la justicia.