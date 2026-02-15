Querétaro, 15 de febrero de 2026. — Un tráiler tipo plataforma cargado con jaulas de pollo volcó en el distribuidor vial que conecta la carretera federal 45 Palmillas-Huichapan con la autopista México-Querétaro, a la altura de la comunidad de Paso de Mata.
El percance no dejó personas lesionadas, aunque generó afectaciones a la circulación vehicular en dirección a la capital queretana. Pobladores de localidades aledañas acudieron al sitio y se llevaron gran parte de la carga avícola antes de que las autoridades acordonaran la zona.
Jaulas vacías permanecieron dispersas en la zona tras la volcadura; pobladores se llevaron la carga avícola. rotativo.com.mx
El distribuidor vial donde ocurrió la volcadura del tráiler con pollos es un punto recurrente de accidentes debido a la curva pronunciada y la velocidad con la que circulan los vehículos de carga.
Guardia Nacional acordonó el área mientras una grúa realizaba maniobras para retirar la unidad accidentada. rotativo.com.mx
Elementos de la Guardia Nacional arribaron para tomar conocimiento de los hechos y resguardar el área mientras se realizaban las maniobras de retiro.
De acuerdo con lo observado en el lugar, el tractocamión perdió el control en la curva del entronque y quedó tendido sobre uno de sus costados, con los neumáticos hacia arriba.
La plataforma arrastró varias jaulas sobre el asfalto, dejando marcas visibles del recorrido que hizo la caja antes de detenerse. Una grúa ya se encontraba en el sitio para retirar la unidad accidentada.
Pobladores tomaron la carga avícola tras volcadura en la federal 45
Gran parte de las jaulas quedaron vacías luego de que habitantes de Paso de Mata y comunidades cercanas se llevaron los pollos. Algunas personas incluso comenzaron a venderlos en las inmediaciones del accidente. Con el paso de las horas, varios pobladores regresaron las jaulas ya sin carga al punto del percance.
Saqueo de pollos luego de la volcadura, rotativo.com.mx
Un segundo tráiler arribó para recoger las jaulas que el vehículo accidentado dejó dispersas sobre la vialidad. Las características de la carga sugieren que el pollo provenía de granjas avícolas de Pilgrims, empresa con operaciones en la región, aunque esta información no fue confirmada oficialmente.
Sin importar el riesgo para cruzar la carretera, los pobladores aprovecharon para comer 'pollito'. rotativo.com.mx
Al momento de la transmisión, la Guardia Nacional mantenía un acordonamiento en torno al sitio del accidente en la autopista México-Querétaro, lo que generaba tráfico lento en el distribuidor vial. Las maniobras de limpieza y retiro de la unidad continuaban para liberar la circulación en dirección a la capital del estado.