San Juan del Río, 16 de febrero de 2026. —La Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro inició una queja formal contra la Fiscalía General del Estado por presunta violación al acceso a la justicia en el caso de Perla Citlali, víctima de feminicidio en San Juan del Río.
El titular del organismo, Javier Rascado Pérez, confirmó que ya fueron solicitados los informes correspondientes a la autoridad señalada y que la dependencia cuenta con 15 días naturales para responder antes de que arranque la etapa de investigación.
El caso cobró relevancia pública luego de que familiares de la víctima rompieran el silencio para denunciar la falta de avances sustantivos a varios meses de los hechos.
Durante un pronunciamiento ante medios, la familia aseguró que inicialmente confió en la solicitud de no mediatizar la investigación para proteger el debido proceso, pero que esa decisión no se tradujo en resultados. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido postura sobre los señalamientos.
"La queja se presenta concretamente contra la Fiscalía General del Estado", indicó Rascado Pérez al detallar que el procedimiento comenzó con la solicitud de informes y que la autoridad aún se encuentra dentro del plazo para responder.
El ombudsperson precisó que existe una presunción de violación a derechos humanos vinculada con el acceso a la justicia en este caso.
Familia denuncia peritajes pendientes en caso Perla Citlali
Los familiares señalaron que existen peritajes técnicos y digitales pendientes desde hace meses, sin dictámenes ni plazos claros por parte de la Fiscalía.
Esta situación, según denunciaron, constituye una forma de revictimización que ha prolongado la incertidumbre sobre el esclarecimiento del feminicidio.
"Siempre hay una presunción de violación de derechos humanos, en este caso relacionada con el acceso a la justicia", expresó el defensor al explicar que una vez rendido el informe, el organismo podrá iniciar formalmente sus diligencias de investigación.
El procedimiento contempla primero la notificación a la institución para que presente su versión dentro del plazo establecido por la ley.
La familia advirtió que, de continuar estancado el caso, acudirá a instancias nacionales e incluso federales para exigir justicia por Perla Citlali.
Los allegados consideran que la queja ante la Defensoría representa un paso necesario ante lo que describen como una falta de voluntad para resolver la investigación relacionada con el feminicidio en San Juan del Río.
La Defensoría indicó que dará seguimiento puntual a la respuesta de la Fiscalía para determinar los siguientes pasos en el proceso por posibles violaciones a derechos humanos. Este medio buscará la versión oficial de la Fiscalía General del Estado sobre los señalamientos.