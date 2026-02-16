San Juan del Río,16 de febrero de 2026. —La Fiscalía General de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por extorsión calificada en grado de tentativa, tras exigir 4 millones de pesos bajo amenazas a una víctima y su familia en la colonia Loma Linda, en San Juan del Río.
Los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2025, cuando el imputado se presentó en un establecimiento y exigió inicialmente 150 mil pesos en un plazo de dos horas, incrementando posteriormente la demanda a 4 millones de pesos en dos días.
Hasta el momento, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada al imputado y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria. La extorsión en San Juan del Río representa uno de los delitos que la Fiscalía estatal prioriza en su persecución para garantizar la seguridad de los habitantes.
Tras la denuncia interpuesta, personal de la Policía de Investigación del Delito implementó labores de asesoría para evitar la entrega del dinero y salvaguardar la integridad del ofendido. Las amenazas contra familias en Querétaro continuaron durante los días siguientes, lo que permitió a los investigadores recabar mayores datos de prueba y establecer un operativo de protección.
La continuidad de las amenazas facilitó la identificación del probable responsable. La Fiscalía solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, lo que permitió la captura del imputado y su presentación ante la autoridad judicial para la celebración de la audiencia inicial.
Durante la audiencia, la representación social presentó datos de prueba suficientes que acreditaron la existencia del delito de extorsión calificada y la probable participación del imputado en los hechos. La autoridad judicial determinó vincular a proceso al hombre y ordenó la prisión preventiva justificada como medida cautelar.
La Fiscalía General del Estado informó que mantendrá el seguimiento del caso durante el periodo de investigación complementaria establecido. La institución reafirmó su compromiso de investigar y perseguir el delito de extorsión, garantizando la protección de las víctimas y el acceso a la justicia en todo el territorio queretano.