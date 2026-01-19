Querétaro, 19 de enero de 2026. — El Congreso del estado aprobó por unanimidad derogar el delito de extorsión del Código Penal para Querétaro y armonizar la legislación local con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La reforma elimina el artículo 198 del código estatal para que este delito sea perseguido y sancionado exclusivamente bajo el marco federal, informó el diputado Homero Barrera McDonald, autor de la iniciativa.

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo local aprobó el dictamen durante sesión presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero.

La derogación deriva de una reforma constitucional federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que otorgó al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General en materia de extorsión, explicó Barrera McDonald.

El legislador sostuvo que mantener un delito de extorsión distinto en el Código Penal estatal genera confusión, contradicciones legales y debilita la actuación de las autoridades.

Homero Barrera McDonald, diputado autor de la iniciativa, durante sesión legislativa sobre derogación de extorsión en Código Penal de Querétaro. rotativo.com.mx

"La extorsión es uno de los delitos que más daño causa a las familias, a los comercios y a la paz social", aseguró el diputado. Destacó que el delito opera con redes interestatales y digitales, especialmente cuando se comete desde otros estados o desde centros penitenciarios.

"Esta reforma fortalece la respuesta del Estado, actuando bajo un marco nacional uniforme, moderno y diseñado específicamente para enfrentar un delito que hoy opera con redes interestatales", precisó Barrera McDonald.

La penalidad que establece la Ley General es más grave que la estatal y permite estandarizar la pena en todo el país, evitando asimetrías en la imposición de sanciones por la misma conducta.

Armonización legislativa

El diputado Guillermo Vega refirió que la derogación del artículo 198 del Código Penal implica un proceso de armonización legislativa que se ha realizado en casos análogos.

Recordó que el delito de secuestro fue derogado con anterioridad del código estatal con motivo de una Ley General en la materia.

El diputado Enrique Correa Sada manifestó que la extorsión es uno de los delitos más lacerantes para una comunidad porque introduce miedo en el seno de una familia o un establecimiento comercial.

"A diferencia de un asalto, en la extorsión por lo general no ves el rostro, no sabes quién es, de dónde es y qué información verdaderamente tiene tuya", sostuvo el legislador. Explicó que estas interrogantes pueden generar un temor muy profundo en una familia.

Correa recordó que esta Legislatura ya aprobó el delito de amenazas, que forma parte del modus operandi de muchos extorsionadores.

"Muchas veces cuando te extorsionan, sucede por vía telefónica o por medios electrónicos y normalmente no está la persona ni en el mismo estado", afirmó el diputado, quien celebró sumarse al esfuerzo que realiza el gobierno federal para combatir este delito.

El Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, compartió que no existe necesidad de conservar en los códigos penales de los estados una legislación distinta a la que previó el Congreso de la Unión. Consideró que esta reforma al Código Penal ayudará bastante en el combate coordinado contra la extorsión.