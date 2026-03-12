En la misma reunión, los legisladores avalaron un exhorto para renovar la infraestructura del Parque Querétaro 2000 y analizar el cambio de nombre del recinto en honor a la atleta paralímpica Patricia Valle Benítez.

El presidente de la comisión, el diputado Edgar Inzunza Ballesteros, presentó el dictamen y explicó que la medalla al mérito deportivo en Querétaro busca distinguir a quienes, con su trayectoria y esfuerzo, han representado al estado dentro y fuera del país.

La entrega será anual, en sesión solemne, como forma de visibilizar las contribuciones al deporte queretano en todas sus disciplinas.

Legisladores discuten la creación de la Medalla de Honor al Mérito Deportivo en el Congreso de Querétaro. rotativo.com.mx

"El deporte es mucho más que competencia, es disciplina, constancia y trabajo colectivo", expresó Inzunza Ballesteros, quien agregó que la actividad física representa una herramienta para el desarrollo social y la formación de valores.

La diputada Claudia Díaz, del Partido del Trabajo, respaldó la iniciativa y sugirió que el proceso de selección incluya una exposición pública de los candidatos para difundir sus aportaciones al deporte estatal.

A su vez, la diputada Teresita Calzada, de Movimiento Ciudadano, subrayó los beneficios del deporte tanto para la salud física como para la salud mental.

La legisladora refirió estudios que vinculan el ejercicio con efectos similares a ciertos tratamientos para la depresión y aseguró que toda inversión en actividad deportiva resulta positiva para la sociedad.

Proponen renombrar Parque Querétaro 2000 por atleta paralímpica

En la misma sesión, la comisión aprobó un exhorto dirigido al Poder Ejecutivo estatal, la Oficialía Mayor y el Instituto del Deporte para adecuar las instalaciones del Parque Querétaro 2000 y garantizar que continúe como espacio digno para la práctica deportiva y la convivencia familiar.

La diputada Juliana Quintanar, del PAN, resaltó que el recinto ha sido durante años un punto de encuentro representativo para las familias queretanas y respaldó que lleve el nombre de la nadadora paralímpica Patricia Valle Benítez, originaria de Querétaro.

Valle Benítez ha representado a México en diversas competencias paralímpicas internacionales y acumulado múltiples preseas que la convierten en referente del deporte adaptado en el país.

Los legisladores plantearon que el cambio de nombre permitiría que niñas, niños y jóvenes encuentren en su ejemplo una motivación para continuar con su preparación deportiva.

Ambos dictámenes, aprobados con tres votos a favor y ninguno en contra, continuarán su proceso legislativo en el Congreso del Estado.