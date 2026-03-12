Ciudad de México — 12 de marzo de 2026. —El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, votó a favor de la reforma constitucional para limitar las pensiones de entidades públicas durante la sesión de pleno del Senado de la República, al considerar que las pensiones excesivas resultan injustas frente a los adultos mayores que subsisten con no más de 5 mil pesos mensuales.
Con su voto, el legislador condicionó moralmente su respaldo: el ahorro generado debe traducirse en obras y programas para las familias mexicanas.
Querétaro atendió el tema de las pensiones hace una década, cuando la prioridad fue prevenir desequilibrios presupuestales que pudieran afectar el recurso disponible para obras y servicios en beneficio de la ciudadanía en toda la entidad.
En ese contexto, Dorantes Lámbarri señaló que la discusión actual en el Congreso federal debe apuntar en la misma dirección.
El senador planteó tres condiciones puntuales para que la reforma cumpla su propósito. Primero, que el límite a las pensiones se sujete al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no al sueldo del titular del Poder Ejecutivo, pues esto último genera incertidumbre ante futuras legislaciones.
Segundo, que la reforma aplique de forma homogénea a todos los organismos públicos, sin excepciones. Tercero, y de manera central, que el ahorro derivado del recorte a las pensiones excesivas se destine directamente a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas a través de obras y programas concretos.
Dorantes exige que cada peso del presupuesto sirva al interés público
"Debemos eliminar privilegios, pero eliminar privilegios tiene sentido si ese dinero se traduce en mejor calidad de vida para nuestra gente", indicó el legislador en tribuna.
Precisó que el verdadero objetivo de esta reforma debe ser que el dinero de la ciudadanía regrese a ellos en forma de derechos en todos los rincones del país.
Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha emitido postura sobre los montos concretos de ahorro que generaría la reforma ni los mecanismos previstos para su reasignación presupuestal.