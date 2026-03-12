Senador Dorantes vota a favor de limitar pensiones públicas y pide que el ahorro beneficie a familias mexicanas

Agustín Dorantes respaldó la reforma pero advirtió que el límite debe atarse a la UMA, no al sueldo presidencial.

Senador Agustín Dorantes Lámbarri durante sesión del Senado de la República sobre reforma a pensiones de entidades públicas en México

El senador Agustín Dorantes Lámbarri, representante de Querétaro en el Senado de la República, durante la sesión en que se debatió la reforma para limitar pensiones públicas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Ciudad de México — 12 de marzo de 2026. —El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, votó a favor de la reforma constitucional para limitar las pensiones de entidades públicas durante la sesión de pleno del Senado de la República, al considerar que las pensiones excesivas resultan injustas frente a los adultos mayores que subsisten con no más de 5 mil pesos mensuales.

Con su voto, el legislador condicionó moralmente su respaldo: el ahorro generado debe traducirse en obras y programas para las familias mexicanas.

Querétaro atendió el tema de las pensiones hace una década, cuando la prioridad fue prevenir desequilibrios presupuestales que pudieran afectar el recurso disponible para obras y servicios en beneficio de la ciudadanía en toda la entidad.

En ese contexto, Dorantes Lámbarri señaló que la discusión actual en el Congreso federal debe apuntar en la misma dirección.

El senador planteó tres condiciones puntuales para que la reforma cumpla su propósito. Primero, que el límite a las pensiones se sujete al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no al sueldo del titular del Poder Ejecutivo, pues esto último genera incertidumbre ante futuras legislaciones.

Segundo, que la reforma aplique de forma homogénea a todos los organismos públicos, sin excepciones. Tercero, y de manera central, que el ahorro derivado del recorte a las pensiones excesivas se destine directamente a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas a través de obras y programas concretos.

Dorantes exige que cada peso del presupuesto sirva al interés público

"Debemos eliminar privilegios, pero eliminar privilegios tiene sentido si ese dinero se traduce en mejor calidad de vida para nuestra gente", indicó el legislador en tribuna.

Precisó que el verdadero objetivo de esta reforma debe ser que el dinero de la ciudadanía regrese a ellos en forma de derechos en todos los rincones del país.

Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha emitido postura sobre los montos concretos de ahorro que generaría la reforma ni los mecanismos previstos para su reasignación presupuestal.

gobierno senado pensiones agustin dorantes

Reciente

Sesión del pleno de la Cámara de Diputados durante la votación de la reforma electoral el 11 de marzo de 2026
Política

Sin votos de PT y PVEM, cae la reforma electoral en San Lázaro

El pleno desecha la iniciativa con 259 votos a favor y 234 en contra, lejos de la mayoría calificada

Calle San Luis Montañez rehabilitada en el centro histórico de San Juan del Río con banquetas y guarniciones nuevas
San Juan del Río

Renuevan calle San Luis Montañez en el centro histórico de San Juan del Río

Gobierno municipal concluye rehabilitación de San Luis Montañez con agua, drenaje y superficie nueva.

Cartel de la Carrera Equinoccio de Primavera 2026 con recorrido de 5 km en el Cerro de la Cruz de San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Carrera Equinoccio de Primavera 2026: 5 km en San Juan del Río con premios de mil 500 pesos

La Subdelegación del Barrio de la Cruz convoca a la competencia del sábado 21 de marzo con inscripción de 250 pesos y premios en efectivo.

Cartel oficial de la Feria Artesanal San Juan del Río 2026 con programa de actividades del 20 al 22 de marzo en el Jardín de la Familia
San Juan del Río

Feria Artesanal San Juan del Río 2026: programa completo del 20 al 22 de marzo

El Jardín de la Familia albergará talleres de alfarería, joyería de plata y técnicas textiles, además de música en vivo y recorridos nocturnos.