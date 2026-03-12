52 queretanos regresan de Oriente Medio y son recibidos con flores y música en el AIQ

Estudiantes, turistas y trabajadores aterrizaron en Querétaro tras gestiones del gobierno estatal.

Familiares reciben con flores y música a queretanos repatriados de Oriente Medio en el AIQ, 11 de marzo de 2026

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, recibió a los 52 viajeros repatriados en el AIQ la noche del martes.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 12, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 12 de marzo de 2026. —Cincuenta y dos queretanas y queretanos que permanecían en Oriente Medio durante la escalada del conflicto en la región pisaron tierra queretana la noche del martes.

Aterrizaron a las 22:09 horas en el Aeropuerto Internacional de Querétaro y salieron a abrazar a sus familias casi una hora después, entre ramos de flores, carteles escritos a mano, canciones de estudiantina y, como detalle improbable de bienvenida, la presencia de la tradicional muñeca Lele.

Eran estudiantes, turistas y personas que habían viajado por trabajo, la mayoría radicados temporalmente en Dubái cuando el conflicto se intensificó. Durante días, sus familias en Querétaro siguieron la situación a la distancia. El regreso fue posible gracias a gestiones coordinadas por el Gobierno del Estado a través de las secretarías de Gobierno, Turismo y Desarrollo Sustentable.

En la terminal, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, precisó que atender el caso fue una prioridad desde el primer momento. La instrucción del gobernador Mauricio Kuri González, dijo, fue dar seguimiento puntual a cada persona y anteponer su integridad sobre cualquier otra consideración.

Tres secretarías coordinaron el retorno desde Dubái

La titular de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, también estuvo en la recepción. Señaló que el operativo implicó contacto directo con los viajeros y articulación con dependencias federales para viabilizar el vuelo de retorno. Para la funcionaria, la jornada demostró algo más sencillo: que cuando un queretano está en problemas lejos de casa, otros queretanos se mueven para traerlo de regreso.

Cerca de las 23:00 horas, los recién llegados empezaron a salir de la terminal. Los abrazos se extendieron frente a los accesos mientras la estudiantina seguía tocando. Varios viajeros se detuvieron a tomarse fotografías antes de marcharse. La imagen de esa noche distó poco de cualquier llegada festiva al AIQ, salvo por el peso de los días anteriores, que se notaba en las caras.

¿Qué apoyo brindó el Gobierno de Querétaro a los varados en Oriente Medio?


Las tres secretarías involucradas activaron un esquema de seguimiento que incluyó localización de los viajeros, gestión de trámites migratorios y coordinación con autoridades federales para garantizar el traslado. El operativo permitió reunir al grupo y organizar el vuelo que los devolvió a Querétaro en la noche del martes 11 de marzo.

