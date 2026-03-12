El sistema frontal también arrastra una masa de aire polar que provoca descenso de temperatura en la Mesa Central, región a la que pertenece Querétaro.

A nivel nacional, el fenómeno genera lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de un evento de Norte con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México.

La entidad queretana, aunque fuera de las zonas de mayor precipitación, resiente las rachas de viento del noreste que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, según la propia Conagua.

En las últimas 24 horas no se registró precipitación en la entidad. Las temperaturas máximas más elevadas se reportaron en Peñamiller con 37 °C, seguido de Derivadora San José con 30.5 °C y Carrillo y El Batán con 30 °C.

En la capital, el Observatorio Querétaro marcó una máxima de 29.7 °C y una mínima de 15.8 °C.

Las temperaturas más bajas del estado se registraron en El Batán con 10 °C, San Ildefonso con 11.5 °C y Derivadora San José con 12 °C, lo que refleja la influencia del aire polar en zonas serranas y valles altos. Juriquilla reportó 13 °C, mientras que El Pueblito alcanzó 14 °C.

Rachas de viento en Querétaro alcanzan nivel de alerta

El viento del noreste representa el factor meteorológico de mayor impacto para la entidad este jueves. Con rachas sostenidas de 50 a 70 km/h, Querétaro se ubica entre los estados con las ráfagas más intensas de la Mesa Central, a la par de Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

La Conagua advierte que este nivel de viento puede provocar caída de ramas, espectaculares y objetos mal fijados en azoteas.

A escala nacional, el frente frío 40 mantiene activa una onda de calor en el Pacífico centro y sur, con temperaturas de hasta 45 °C en Sinaloa, Nayarit y Guerrero.

También persisten heladas en sierras de Chihuahua y Durango con mínimas de hasta -10 °C. Para Querétaro, el pronóstico no incluye condiciones extremas de calor ni heladas, aunque se recomienda precaución ante las ráfagas de viento durante todo el día.

¿Cuándo mejorarán las condiciones climáticas en Querétaro?

El pronóstico de la Conagua tiene validez de las 06:00 horas del 12 de marzo a las 06:00 del 13 de marzo. El organismo federal mantiene monitoreo permanente del frente frío 40, que favorece un evento de Norte muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.