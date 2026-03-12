Localizan a Regina Araceli Crespo Damián, menor buscada por Alerta Amber en Querétaro

Fiscalía General confirma localización de Regina Araceli Crespo Damián, reportada desaparecida el 7 de marzo en zona Centro.

Ficha de Alerta Amber AAQ05/2026 con sello de localizada correspondiente a Regina Araceli Crespo Damián, menor de 17 años en Querétaro

La Fiscalía General del Estado actualizó la ficha AAQ05/2026 con el sello de localizada para Regina Araceli Crespo Damián, de 17 años.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 12, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 12 de marzo de 2026. —Regina Araceli Crespo Damián, la joven de 17 años buscada mediante la Alerta Amber AAQ05/2026, fue localizada, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Querétaro a través de la actualización de su ficha oficial de búsqueda.

La menor había desaparecido el sábado 7 de marzo en la zona Centro del municipio de Querétaro. Desde entonces, las autoridades estatales activaron el mecanismo de búsqueda inmediata, que incluyó la difusión masiva de su fotografía y datos de identificación a través de medios de comunicación, dependencias de gobierno y redes sociales.

La Alerta Amber AAQ05/2026 fue la quinta activada en Querétaro durante 2026. En la ficha original, la Fiscalía describía a Regina Araceli como una joven de complexión atlética, cabello castaño oscuro ondulado y corto, ojos aceitunados, que vestía straples negro y pantalón café caqui al momento de su desaparición. La dependencia también reportaba que la menor padece depresión y ansiedad.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido postura sobre las circunstancias en que fue localizada ni sobre su estado de salud.

seguridad desaparecidos alerta amber

Reciente

Sesión de pleno del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma de protección a lactancia materna
Legislatura

Querétaro prohíbe violencia y discriminación contra mujeres que amamanten en espacios públicos

El Congreso local adiciona la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para sancionar agresiones contra madres lactantes.

Desfile de banda de guerra de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del Río en imagen histórica de archivo (95 car)
San Juan del Río

Secundaria Antonio Caso celebra 75 años con Desfile de Generaciones en San Juan del Río

La Presidencia Municipal y Bellas Artes organizan marcha conmemorativa para alumnos y egresados.

Quinto Foro de Mujeres Industriales de CANACINTRA en San Juan del Río con programa anticorrupción empresarial.
San Juan del Río

25 firmas sanjuanenses se unen al programa Empresas Anticorrupción desde CANACINTRA

El Comité de Mujeres Industriales logra vincular a más de 1,500 colaboradores al proyecto del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.

Mujeres asisten a conferencia sobre menopausia organizada por la Secretaría de la Mujer en San Juan del Río
San Juan del Río

Más de 200 mujeres asisten a conferencia sobre menopausia en San Juan del Río

La Secretaría de la Mujer ofrece herramientas de salud hormonal a sanjuanenses en el marco del Día Internacional de la Mujer.