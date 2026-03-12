Querétaro, 12 de marzo de 2026. —Regina Araceli Crespo Damián, la joven de 17 años buscada mediante la Alerta Amber AAQ05/2026, fue localizada, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Querétaro a través de la actualización de su ficha oficial de búsqueda.
La menor había desaparecido el sábado 7 de marzo en la zona Centro del municipio de Querétaro. Desde entonces, las autoridades estatales activaron el mecanismo de búsqueda inmediata, que incluyó la difusión masiva de su fotografía y datos de identificación a través de medios de comunicación, dependencias de gobierno y redes sociales.
La Alerta Amber AAQ05/2026 fue la quinta activada en Querétaro durante 2026. En la ficha original, la Fiscalía describía a Regina Araceli como una joven de complexión atlética, cabello castaño oscuro ondulado y corto, ojos aceitunados, que vestía straples negro y pantalón café caqui al momento de su desaparición. La dependencia también reportaba que la menor padece depresión y ansiedad.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido postura sobre las circunstancias en que fue localizada ni sobre su estado de salud.